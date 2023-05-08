Fenerbahçe Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı'nı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti





RİZE SÜPER LİG'E ÇOK YAKIN

Spor Toto 1. Lig'in 36. hatasında Çaykur Rizespor evinde Tuzlaspor'u 4-2 yenerek bitime 2 maç kala büyük avantaj yakaladı. Rizespor'da Bolasie 15 ve 27'de attığı gollerle Karadeniz ekibini rahatlattı. 45+3'te Benhur Keser farkı 3'e taşıdı. 65'te Tuzla penaltı kazandı. Topun başına gelen Adeniyi kaleci Zafer'i geçemedi. 76'da Iseka farkı 2'ye düşürdü: 3-1. 81'de Benhur Keser yeniden sahne aldı: 4-1. 88'de Iseka skoru ilan etti: 4-2. Rizespor bu sonuçla 3. sırada olan ve 1 maçı kalan Sakarya'nın 4 puan önüne geçti. 2 maçı kalan Pendik ise 61 puanla 4. sırada yer alıyor. Puanını 66'ya yükselten Rizespor, Süper Lig'e yaklaştı



MONACO 2 HAFTA SONRA GALİP GELDİ

Fransa Ligi'nin 34. hafta maçında Monaco deplasmanda Angers ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1 ile Monaco oldu. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 45'te Golovin ile 60'da Boadu atarken, Angers'in tek golünü 64'te Sima kaydetti. Bu sonuçla Monaco, Ligue 1'de 2 hafta aradan sonra galip geldi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u konuk eden Konyaspor rakibi ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşlaşmanın 2. yarısı 4 gole sahne oldu. 46'da Kayseri Cardoso ile öne geçti. 48'de Konya Uğurcan ile skoru 1-1 yaptı. 52'de Cardoso bir kez daha sahne alsa da maçta son sözü 55'te Soner söyledi.

LAKERS 2-1 ÖNE GEÇTİ

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 127-97 yenerek seride 2-1 üstünlük sağladı. Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokla oynadı.

KRİTİK MAÇ BEŞİKTAŞ'IN

Basketbol Ligi'nin 28. haftasında küme düşme hattındaki Beşiktaş, Bursaspor'u 93-87 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Sonuçlar: Manisa-Büyükçekmece: 87-74, Türk Telekom-Merkezefendi: 82-71.

SOFUOĞLU'NDAN İLK ZAFER

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında damalı bayrağı ilk gördü. Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Sofuoğlu ilk galibiyetini İspanya'da elde etti.



ABOUBAKAR FIRTINASI

Vincent Aboubakar skorer performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve çıktığı ilk 4 karşılaşmada skor üretemeyen 31 yaşındaki futbolcu daha sonra oynadığı maçlarda performansını artırdı. Kamerunlu golcü oynadığı son 9 lig maçında takımına 10 gollük katkıda bulundu.



WELINTON'LA YOLLAR AYRILIYOR

Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Omar Colley'in yerine forma giyen Welinton'un hataları dikkat çekmişti. Kartal'ın sezon sonu kontratı bitecek olan Brezilyalı stoperle devam etmeyeceği öğrenildi.