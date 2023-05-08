Fenerbahçe Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı'nı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk eden Fenerbahçe Opet rakibini 3-1 yenerek final serisinde 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk setini 25- 20'lik skorla kazanan Eczacıbaşı 1-0 öne geçti. 2. seti 25-14, 3. seti de 25-21 alan Sarı- Lacivertliler maçta 2-1 öne geçti. Mücadelenin 4. setini de 25-17 kazanan ev sahibi maçı 3-1 kazanarak final serisinde 1-0 öne geçerken, Eczacıbaşı ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. 3 maç kazanan takımın şampiyon olacağı serinin 2. maçı yarın saat 19.30'da start alacak.
ÜMRANİYE'NİN UMUDU SÜRÜYOR
Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Umut Nayir ve Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise Gradel'den geldi. Sivasspor'da Mustapha Yatabare rakibine yaptığı hareket nedeniyle 45+4'te kırmızı kart gördü. Ligde 6 maç aradan sonra galibiyet alan ev sahibi puanını 26'ya çıkardı ve ligde kalma yolunda mücadelesini sürdürdü. Sivasspor ise 37 puanda kaldı. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
ARSENAL CITY'Yİ TAKİP EDİYOR
Premier Lig'de uzun süre lider olan Arsenal, üst üste aldığı kötü sonuçlarla ikinciliğe gerilemişti. Önceki gün M. City'nin kazanmasıyla liderin 4 puan ardına düşen Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yenerek puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü. Golleri 14'te Martin Odegaard ve 71'de Fabian Schar kendi kalesine attı. Ligde 3 maçı kalan Arsenal 81 puana çıktı. 4 maçı kalan ve ligde 3. sırada olan Newcastle ise 65 puanda kaldı.
JUVENTUS ATALANTA'YI YIKTI
Serie A'nın 34. haftasında Juventus deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi bileti almak için ligi ilk 4'te bitirme hedefi olan iki takım arasındaki maçta Juventus 56'da Samuel Junior ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 90+8'de Vlahovic'in golüyle maçı 2-0 kazandı. Siyah-Beyazlılar, Lazio'nun Milan'a yenilmesiyle ligde 2. sıraya yükseldi. Maçta milli stoper Merih Demiral yedeklerde yer aldı ve forma giymedi.