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    Fenerbahçe Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı'nı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

    Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı'nı mağlup eden F.Bahçe seride 1-0 öne geçti. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Serinin ilk maçı Fenerbahçe’nin

    Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk eden Fenerbahçe Opet rakibini 3-1 yenerek final serisinde 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk setini 25- 20'lik skorla kazanan Eczacıbaşı 1-0 öne geçti. 2. seti 25-14, 3. seti de 25-21 alan Sarı- Lacivertliler maçta 2-1 öne geçti. Mücadelenin 4. setini de 25-17 kazanan ev sahibi maçı 3-1 kazanarak final serisinde 1-0 öne geçerken, Eczacıbaşı ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. 3 maç kazanan takımın şampiyon olacağı serinin 2. maçı yarın saat 19.30'da start alacak.

    ÜMRANİYE'NİN UMUDU SÜRÜYOR
    Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Umut Nayir ve Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise Gradel'den geldi. Sivasspor'da Mustapha Yatabare rakibine yaptığı hareket nedeniyle 45+4'te kırmızı kart gördü. Ligde 6 maç aradan sonra galibiyet alan ev sahibi puanını 26'ya çıkardı ve ligde kalma yolunda mücadelesini sürdürdü. Sivasspor ise 37 puanda kaldı. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.



    ARSENAL CITY'Yİ TAKİP EDİYOR
    Premier Lig'de uzun süre lider olan Arsenal, üst üste aldığı kötü sonuçlarla ikinciliğe gerilemişti. Önceki gün M. City'nin kazanmasıyla liderin 4 puan ardına düşen Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yenerek puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü. Golleri 14'te Martin Odegaard ve 71'de Fabian Schar kendi kalesine attı. Ligde 3 maçı kalan Arsenal 81 puana çıktı. 4 maçı kalan ve ligde 3. sırada olan Newcastle ise 65 puanda kaldı.



    JUVENTUS ATALANTA'YI YIKTI
    Serie A'nın 34. haftasında Juventus deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi bileti almak için ligi ilk 4'te bitirme hedefi olan iki takım arasındaki maçta Juventus 56'da Samuel Junior ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 90+8'de Vlahovic'in golüyle maçı 2-0 kazandı. Siyah-Beyazlılar, Lazio'nun Milan'a yenilmesiyle ligde 2. sıraya yükseldi. Maçta milli stoper Merih Demiral yedeklerde yer aldı ve forma giymedi.



        ŞAMPİYON TAÇ GİYDİ
        Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa kavuşan Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törende kupasına kavuştu. Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular katıldı. 11 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Samsun'da büyük coşku yaşandı. TFF'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle özel tasarlanan şampiyonluk kupası da ilk defa TFF Başkanı Büyükekşi tarafından kaptan Osman Çelik'e verildi. Konserlerin verildiği törende taraftarlar çılgınca eğlendi...



        DESTAN YAZACAĞIZ
        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Yağmur, çamur demeden takımlarını destekleyen Samsunsporlu taraftarları saygıyla selamlıyorum. Birlikte yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? üper Lig'de birlikte destan yazacağız. Efsane geri geldi diyeceğiz" dedi.

        11 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ
        Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra çıkan Samsunspor'u da tebrik eden Büyükekşi, "11 yıllık bir özlem vardı. Samsunspor yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takım. Şampiyonluk kupanın başka bir özelliği de var. 2023, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün ilk milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Samsun olmasının yanı sıra ayrıca bir konu daha var. O da Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 100. kuruluş yıl dönümü" diye konuştu.



        RİZE SÜPER LİG'E ÇOK YAKIN
        Spor Toto 1. Lig'in 36. hatasında Çaykur Rizespor evinde Tuzlaspor'u 4-2 yenerek bitime 2 maç kala büyük avantaj yakaladı. Rizespor'da Bolasie 15 ve 27'de attığı gollerle Karadeniz ekibini rahatlattı. 45+3'te Benhur Keser farkı 3'e taşıdı. 65'te Tuzla penaltı kazandı. Topun başına gelen Adeniyi kaleci Zafer'i geçemedi. 76'da Iseka farkı 2'ye düşürdü: 3-1. 81'de Benhur Keser yeniden sahne aldı: 4-1. 88'de Iseka skoru ilan etti: 4-2. Rizespor bu sonuçla 3. sırada olan ve 1 maçı kalan Sakarya'nın 4 puan önüne geçti. 2 maçı kalan Pendik ise 61 puanla 4. sırada yer alıyor. Puanını 66'ya yükselten Rizespor, Süper Lig'e yaklaştı

        MONACO 2 HAFTA SONRA GALİP GELDİ
        Fransa Ligi'nin 34. hafta maçında Monaco deplasmanda Angers ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1 ile Monaco oldu. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 45'te Golovin ile 60'da Boadu atarken, Angers'in tek golünü 64'te Sima kaydetti. Bu sonuçla Monaco, Ligue 1'de 2 hafta aradan sonra galip geldi.

        PUANLAR PAYLAŞILDI
        Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u konuk eden Konyaspor rakibi ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşlaşmanın 2. yarısı 4 gole sahne oldu. 46'da Kayseri Cardoso ile öne geçti. 48'de Konya Uğurcan ile skoru 1-1 yaptı. 52'de Cardoso bir kez daha sahne alsa da maçta son sözü 55'te Soner söyledi.

        LAKERS 2-1 ÖNE GEÇTİ
        NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 127-97 yenerek seride 2-1 üstünlük sağladı. Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokla oynadı.

        KRİTİK MAÇ BEŞİKTAŞ'IN
        Basketbol Ligi'nin 28. haftasında küme düşme hattındaki Beşiktaş, Bursaspor'u 93-87 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Sonuçlar: Manisa-Büyükçekmece: 87-74, Türk Telekom-Merkezefendi: 82-71.

        SOFUOĞLU'NDAN İLK ZAFER
        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında damalı bayrağı ilk gördü. Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Sofuoğlu ilk galibiyetini İspanya'da elde etti.

        ABOUBAKAR FIRTINASI
        Vincent Aboubakar skorer performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve çıktığı ilk 4 karşılaşmada skor üretemeyen 31 yaşındaki futbolcu daha sonra oynadığı maçlarda performansını artırdı. Kamerunlu golcü oynadığı son 9 lig maçında takımına 10 gollük katkıda bulundu.

        WELINTON'LA YOLLAR AYRILIYOR
        Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Omar Colley'in yerine forma giyen Welinton'un hataları dikkat çekmişti. Kartal'ın sezon sonu kontratı bitecek olan Brezilyalı stoperle devam etmeyeceği öğrenildi.

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        Teşekkürler İstanbul
        Haberler Spor Fenerbahçe Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı'nı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti
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