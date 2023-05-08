Beşiktaş James Rodriguez transferi için kolları sıvadı!





BOTAFOGO DA İSTEDİ

Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan 31 yaşındaki yıldızı Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği ancak James'in Brezilya ekibine de olumsuz bir yanıt verdiği belirtildi. Kartal'ın, ilgisine sıcak bakmayan James'le bağını koparmadığı ancak listesindeki diğer isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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