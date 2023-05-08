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    Beşiktaş James Rodriguez transferi için kolları sıvadı!

    Alexandru Maxim’den istediği verimi alamayan ve gelecek sezon 10 numara takviyesi yapması beklenen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. AS’ta yer alan habere göre; Kara Kartal’ın James Rodriguez’le görüşme yaptığı belirtildi.

    10 numara hareket

    Son oynanan Antalya maçına 11'de başlayan ancak vasat performansı yüzünden 45'te oyundan alınan Alexandru Maxim'le yola devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş yeni isimler üzerine yoğunlaştı. Konu ile ilgili de İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. AS'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği
    belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.



    BOTAFOGO DA İSTEDİ
    Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan 31 yaşındaki yıldızı Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği ancak James'in Brezilya ekibine de olumsuz bir yanıt verdiği belirtildi. Kartal'ın, ilgisine sıcak bakmayan James'le bağını koparmadığı ancak listesindeki diğer isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Spor Beşiktaş James Rodriguez transferi için kolları sıvadı!
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