Beşiktaş James Rodriguez transferi için kolları sıvadı!

Son oynanan Antalya maçına 11'de başlayan ancak vasat performansı yüzünden 45'te oyundan alınan Alexandru Maxim'le yola devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş yeni isimler üzerine yoğunlaştı. Konu ile ilgili de İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. AS'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği
belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.
BOTAFOGO DA İSTEDİ
Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan 31 yaşındaki yıldızı Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği ancak James'in Brezilya ekibine de olumsuz bir yanıt verdiği belirtildi. Kartal'ın, ilgisine sıcak bakmayan James'le bağını koparmadığı ancak listesindeki diğer isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.