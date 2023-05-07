Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olacak

    Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Giresunspor’a konuk olacak. Kanarya, rakibini yenerek maç fazlasıyla lider G.Saray arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

    Kanarya giresun’da zafer peşinde

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Şampiyonluk yarışında 67 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Kanarya, mutlak 3 puan hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı Willian Arao bu maçta oynayamayacak. Altay Bayındır ile Lincoln Henrique de görev alamazken, Enner Valencia ise kadroda yer aldı.



    GİRESUN BUZ İLE İLK KEZ
    Yeni teknik direktörü İrfan Buz ile ilk maçına çıkacak Giresun'da ise Alexis Perez ve Savicevic sakat oyuncular arasında. Giresunspor da Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 16. sırada yer alıyor.



    4 İSİM İÇİN SARI ALARM
    Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Giresun maçı öncesi ceza sınırında yer alıyor. Kanarya'da Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia ve Miha Zajc Giresunspor mamaçında kart görürse Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



        GİRESUN İLE 16. RANDEVU
        Bugün oynanacak maçla birlikte Fenerbahçe ile Giresunspor 16. kez rakip olacak. Önceki 15 karşılaşmada Kanarya 8, Giresun 2 galibiyet aldı. 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe 22, Giresun ise 11 gol kaydetti.



        İLK GOLÜ ERKEN BULALIM
        Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Giresun maçı öncesi oyuncularını, "Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. Golü erken bulalım. Sizlerden zafer istiyorum" sözleriyle uyardı.



        ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
        Giresunspor deplasmanında zafer hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalar gerçekleştiren Kanarya, antrenmanı tamamladıktan sonra özel uçakla Giresun'a hareket etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        7’li koalisyonun Maltepe hüsranı!
        Haberler Spor Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olacak
            loading
            SON DAKİKA