Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olacak





GİRESUN BUZ İLE İLK KEZ

Yeni teknik direktörü İrfan Buz ile ilk maçına çıkacak Giresun'da ise Alexis Perez ve Savicevic sakat oyuncular arasında. Giresunspor da Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 16. sırada yer alıyor.