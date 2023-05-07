Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Şampiyonluk yarışında 67 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Kanarya, mutlak 3 puan hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı Willian Arao bu maçta oynayamayacak. Altay Bayındır ile Lincoln Henrique de görev alamazken, Enner Valencia ise kadroda yer aldı.
GİRESUN BUZ İLE İLK KEZ
Yeni teknik direktörü İrfan Buz ile ilk maçına çıkacak Giresun'da ise Alexis Perez ve Savicevic sakat oyuncular arasında. Giresunspor da Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 16. sırada yer alıyor.
4 İSİM İÇİN SARI ALARM
Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Giresun maçı öncesi ceza sınırında yer alıyor. Kanarya'da Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia ve Miha Zajc Giresunspor mamaçında kart görürse Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.