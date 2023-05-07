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    • Spor
    • 07.05.2023 18:01
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    • 07.05.2023 21:18
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    Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme!

    Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler mücadeleden 3 puan ile ayrılıp lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor. Ev sahibi ise küme düşmeme adına mutlak 3 puanla ayrılmanın peşinde. Giresunspor Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

    Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.

    Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

    Sarı lacivertliler Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaşacağı maç öncesi ezeli rakibiyle puanları eşitleme fırsatını tepti.

    Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

    1-1 sona eren maçta Fenerbahçe'nin golü Batshuayi'den gelirken Giresunspor Bajic ile skoru belirledi.

        Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

        BATSHUAYI 3 AY SONRA!

        Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, 3 ay sonra ağları sarsmış oldu. Yıldız golcü uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü.
        Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

        DEMEÇ SAVAŞLARI!

        Süper Lig'de şampiyonluk haftaları oynanırken, kulüplerin açıklamaları da ardı ardına gelmeye başladı.
        Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

        Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı öncesi hakemlerle ilgili paylaşıma Galatasaray'dan sert bir yanıt geldi.
            Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

            Sarı Lacivertliler'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

            Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.
            Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

            Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.

            Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;
            Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.
            Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz.
            Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

            GALATASARAY'DAN YANIT!

            Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
                Giresunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme!

                "Sezon başından bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin tüm paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son olarak Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki mesajlarıyla açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir.
                İlgili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sınırsız şımartılması sonucu her türlü ilkel tavrına ses çıkarılmaması, otorite konumunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun korku ve nedenini bilemediğimiz kaygılarla tüm kurullarını, görevlilerini, Yönetim Kurulu Üyelerini yalnız bırakması kabul edilemez!

                Hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyelerini, kurum ve kuruluşlarını; korkuları, her türlü kaygıları nedeniyle yalnız bırakan Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak da ilerleyen günlerde geniş kapsamda açıklamalarda bulunacağız.

                Toplumca hiçbir karşılığı bulunmayan bu bencil ve ilkel davranışlar karşısında tüm futbol bireylerini cesur, adil ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz."
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                Haberler Spor Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme!
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