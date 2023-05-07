Giresunspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertliler mücadeleden 3 puan ile ayrılıp lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor. Ev sahibi ise küme düşmeme adına mutlak 3 puanla ayrılmanın peşinde.

Giresunspor Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Giresunspor : Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic.

Fenerbahçe : İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

15 KARŞILAŞMADA 8 GALİBİYET



Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip ayrılarak zirve yarışını kızıştırdı. Sarı lacivertliler haftaya 67 puanla ikinci, 27 puanı bulunan Bitexen Giresunspor ise 16. sırada girdi. Ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup olduğu Giresun temsilcisi ile ligde daha önce 15 kez karşılaşan Fenerbahçe, 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 22 gol atıp 11 gol yedi. Sarı lacivertli ekip, Giresunspor ile ligde deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, attığı 7 gole karşın kalesinde 4 gol gördü.