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    Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Kendimi değil Arda Güler’i oynatırdım

    Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Her ikiniz de 18 yaşında olsanız Arda Turan’ı mı oynatırdınız, Arda Güler’ i mi?” sorusuna “Arda Güler’i oynatırdım” cevabını verdi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kendimi değil Arda Güler’i oynatırdım

    Eyüpspor Teknik Direktörü ve Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, önemli açıklamalarda bulundu. Arda Turan, "Galatasaray'ın oyun gücüne inanıyorum. Şampiyon olacağız" dedi. Panenka penaltısı kaçıran Icardi'ye de değinen Turan, "Canımız yandı ama Panenka atacak (penaltı vuruş stili) cesarete sahip bir oyuncuya sahip olmak büyük bir şey" ifadesini kullandı. Arda Turan, "Her ikiniz de 18 yaşında olsanız teknik direktör olarak Arda Turan'ı mı Arda Güler'i mi oynatırdınız" sorusuna ise "Arda Güler'i oynatırdım" cevabını verdi. Arda Turan eski takım arkadaşı Messi ile ilgili soruya ise "Bence dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Felaket derecede takımdaş biridir. Arkadaşlarını yukarıya çıkarabilmesi en büyük özelliği" cevabını verdi.



    ASLAN'DA KART TEHLİKESİ
    Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mauro Icardi, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica Başakşehir maçında kart görürse İstanbulspor deplasmanında forma giyemeyecek.



    FLORYA'DA BAŞAKŞEHİR MESAİSİ
    Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 18.00'de yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



        BEKNAZ'DAN FENER YALANLAMASI
        Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından Sarı-Kırmızılı ekibin Kırgız asıllı yeteneği Beknaz Almazbekov, "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güze anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum" mesajını paylaştı. Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına ise "Asla böyle bir şey yok" cevabını verdi.



        BİZ ŞAMPİYON OLDUK SIRA SENDE
        G.Saray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, İtalya'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin yıldızları ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Mertens'in eski takım arkadaşlarının kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. İtalyan ekibinin yıldızları Zielenski, Politano, Lozano ve Di Lorenzo Mertens ile yaptıkları görüşmede, "Biz şampiyon olduk sıra sende" dediler. Belçikalı yıldız oyuncunun bu sözlere karşılık, "Biz de sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağız. Galatasaray taraftarı da Napoli taraftarı gibi takımlarına çok bağlılar. Buradaki kutlamalar da şüphesiz ses getirecektir" cevabını verdi. Dries Mertens, 9 yıl formasını giydiği Napoli'den sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. 36 yaşındaki yıldız, Napoli tarihinin en çok gol atan futbolcusu (148).



        SERDAR DURSUN'UN GÖZÜ JESUS'TA
        Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 golle gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, 2021'den bu yana Sarı- Lacivertli formayı terletiyor. Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan 31 yaşındaki forvet, kalan maçlarda maksimum sayıda şans bekliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şans bulabilen Serdar Dursun, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor. Şu ana kadar Kanarya'da 62 maçta oynayan Dursun, 19 gol, 9 asist üretti.



            GOL DÜELLOSUNU DEMİR KAZANDI
            Süper Lig'de ligin güçlü ekibi Adana Demirspor, geri düştüğü maçta Alanya'yı devirdi. 11'de Koulouris perdeyi açtı: 0-1. 18'de Cherif Ndiaye nefis attı: 1-1. 45+5'te Belhanda 2-1 yaptı. 45+11'de penaltı kazanan Alanya'da Efecan 2-2'ye getirdi. 56'da Yusuf Sarı, 66'da Belhanda maçı aldı: 4-2. Mavi Şimşekler üst üste 5. kez güldü.

            PHOENİX SİFTAH YAPTI
            NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets'ı 121-114 yenen Phoenix Suns, ilk galibiyetini aldığı seriyi 2-1'e getirdi. Suns'ta Booker 47 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma , Durant ise 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.

            ASLAN YENDİ KONYA DÜŞTÜ
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef'e 100-88 yenilen Konyaspor küme düşen ilk takım oldu. Bir maçı eksik olan Galatasaray Nef ise ligde 12. galibiyetini elde etti.

            1. LİG'DE TÜM MAÇLAR BUGÜN AYNI SAATTE

            MİLAN EVİNDE LAZİO'YU YIKTI: 2-0
            İtalya Serie A'da ilk 4'te kalıp Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Milan ile Lazio karşılaştı. 34. hafta karşılaşmasında Milan, güçlü rakibini 17'de Ismael Bennacer ve 29'da Theo Hernandez'in müthiş golüyle 2-0 yendi. Lazio 64 puanda kalırken, Milan puanını 61'e yükseltti. İnter ise deplasmanda Roma'yı 33'te Dimarco ve 74'te Lukaku'nun golleriyle 2-0 yendi. İnter 63 puana çıktı, Roma 58 puanda kaldı.

            İLKAY 2 GOL ATTI CITY KAZANDI: 2-1
            Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Leeds United'ı 2-1 yendi. İlkay Gündoğan 19 ve 27'de ağları sarstı, 84'te penaltı kaçırdı. 85'te Rodrigo farkı 1'e indirdi. Manchester City, 82 puana yükselerek ikinci Arsenal'in 4 puan önüne geçti. Leeds ise 30 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşamadı. Premier Lig'de dünün sonuçları: Bournemouth- Chelsea: 1-3, Tottenham-Palace: 1-0, Wolves-Aston Villa: 1-0.

            BAYERN MÜNİH GEÇ AÇILDI: 2-1
            Bundesliga'da B. Münih, W. Bremen'i deplasmanda 2-1 yendi. İlk yarı 0-0 biterken, 62'de Gnabry ve 72'de Sane 2-0 yaptı. 87'de Schmidt skoru belirledi. Bayern 65 puana çıkıp, bugün Wolfsburg ile karşılaşacak Dortmund'un 4 puan önüne geçti. Sonuçlar: M'Gladbach- Bochum: 2-1, Freiburg-Leipzig: 0-1, Augsburg-Union: 1-0, Hoffenheim- Frankfurt: 3-1, H. Berlin-Stuttgart: 2-1.

            HEYECAN 2 MAÇLA SÜRECEK
            Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Ümraniyespor ile Sivasspor 13.30'da karşı karşıya gelecek.16.00'da başlayacak mücadelede ise Konyaspor ile Kayserispor takımları kozlarını paylaşacak.

            ARTETA'YA DEV BÜTÇE
            İngiliz basını, Arsenal yönetiminin gelecek sezonki transferler için ayırdığı bütçeyi paylaştı. Haberde menajer Mikel Arteta'ya yeni transferler için 170 milyon euro bütçe ayrıldığının söylendiği yazıldı.

            BAYERN'İN GÖZÜ MUANİ'DE
            Alman basını, Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'ta oynayan 24 yaşındaki forvet Kolo Muani'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katacağını yazdı. Muani için Bavyera ekibinin kasasından 110 milyon euro çıkacak.

            MİAMİ GP'DE YARIŞ GÜNÜ
            F1'de sezonun beşinci yarışı bugün ABD'nin Miami şehrinde düzenlenecek. 57 tur üzerinden yapılacak yarış 22.30'da başlayacak. Geçen sezon Miami'de kazanan Red Bull pilotu Verstappen olmuştu.

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            Haberler Spor Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Kendimi değil Arda Güler’i oynatırdım
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