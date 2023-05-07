Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Kendimi değil Arda Güler’i oynatırdım





GOL DÜELLOSUNU DEMİR KAZANDI

Süper Lig'de ligin güçlü ekibi Adana Demirspor, geri düştüğü maçta Alanya'yı devirdi. 11'de Koulouris perdeyi açtı: 0-1. 18'de Cherif Ndiaye nefis attı: 1-1. 45+5'te Belhanda 2-1 yaptı. 45+11'de penaltı kazanan Alanya'da Efecan 2-2'ye getirdi. 56'da Yusuf Sarı, 66'da Belhanda maçı aldı: 4-2. Mavi Şimşekler üst üste 5. kez güldü.



PHOENİX SİFTAH YAPTI

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets'ı 121-114 yenen Phoenix Suns, ilk galibiyetini aldığı seriyi 2-1'e getirdi. Suns'ta Booker 47 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma , Durant ise 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.



ASLAN YENDİ KONYA DÜŞTÜ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef'e 100-88 yenilen Konyaspor küme düşen ilk takım oldu. Bir maçı eksik olan Galatasaray Nef ise ligde 12. galibiyetini elde etti.



1. LİG'DE TÜM MAÇLAR BUGÜN AYNI SAATTE



MİLAN EVİNDE LAZİO'YU YIKTI: 2-0

İtalya Serie A'da ilk 4'te kalıp Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Milan ile Lazio karşılaştı. 34. hafta karşılaşmasında Milan, güçlü rakibini 17'de Ismael Bennacer ve 29'da Theo Hernandez'in müthiş golüyle 2-0 yendi. Lazio 64 puanda kalırken, Milan puanını 61'e yükseltti. İnter ise deplasmanda Roma'yı 33'te Dimarco ve 74'te Lukaku'nun golleriyle 2-0 yendi. İnter 63 puana çıktı, Roma 58 puanda kaldı.



İLKAY 2 GOL ATTI CITY KAZANDI: 2-1

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Leeds United'ı 2-1 yendi. İlkay Gündoğan 19 ve 27'de ağları sarstı, 84'te penaltı kaçırdı. 85'te Rodrigo farkı 1'e indirdi. Manchester City, 82 puana yükselerek ikinci Arsenal'in 4 puan önüne geçti. Leeds ise 30 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşamadı. Premier Lig'de dünün sonuçları: Bournemouth- Chelsea: 1-3, Tottenham-Palace: 1-0, Wolves-Aston Villa: 1-0.



BAYERN MÜNİH GEÇ AÇILDI: 2-1

Bundesliga'da B. Münih, W. Bremen'i deplasmanda 2-1 yendi. İlk yarı 0-0 biterken, 62'de Gnabry ve 72'de Sane 2-0 yaptı. 87'de Schmidt skoru belirledi. Bayern 65 puana çıkıp, bugün Wolfsburg ile karşılaşacak Dortmund'un 4 puan önüne geçti. Sonuçlar: M'Gladbach- Bochum: 2-1, Freiburg-Leipzig: 0-1, Augsburg-Union: 1-0, Hoffenheim- Frankfurt: 3-1, H. Berlin-Stuttgart: 2-1.



HEYECAN 2 MAÇLA SÜRECEK

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Ümraniyespor ile Sivasspor 13.30'da karşı karşıya gelecek.16.00'da başlayacak mücadelede ise Konyaspor ile Kayserispor takımları kozlarını paylaşacak.



ARTETA'YA DEV BÜTÇE

İngiliz basını, Arsenal yönetiminin gelecek sezonki transferler için ayırdığı bütçeyi paylaştı. Haberde menajer Mikel Arteta'ya yeni transferler için 170 milyon euro bütçe ayrıldığının söylendiği yazıldı.



BAYERN'İN GÖZÜ MUANİ'DE

Alman basını, Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'ta oynayan 24 yaşındaki forvet Kolo Muani'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katacağını yazdı. Muani için Bavyera ekibinin kasasından 110 milyon euro çıkacak.



MİAMİ GP'DE YARIŞ GÜNÜ

F1'de sezonun beşinci yarışı bugün ABD'nin Miami şehrinde düzenlenecek. 57 tur üzerinden yapılacak yarış 22.30'da başlayacak. Geçen sezon Miami'de kazanan Red Bull pilotu Verstappen olmuştu.

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