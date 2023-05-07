Edin Visca ve Abdülkadir Ömür Teknik Direktör Nenad Bjelica ile görüştü

Trabzonspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün gözü teknik direktör Nenad Bjelica'da. İki isim de Ankaragücü maçında sahada olmayı çok isterken Hırvat teknik adam bu konuda maç günü karar verecek. Ancak bu konuda oldukça ısrarlı olan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür, Bjelica ile görüşerek, "Hocam bu süreçte takım için çok şey yapmak istiyoruz. Lütfen bize formayı ver" ifadelerini kullandı. İki ismin bu arzusu teknik direktör Bjelica'yı mutlu ederken, özellikle tüm takımın antrenmandaki hırsı ve arzusu karşısında da daha da morallendi.
TEMPOYU YÜKSELTMEK İSTİYOR
Takımın kırılgan yapısını atlatmak isteyen Bjelica, birebir görüşmeler ve fiziksel açıdan performansı artırıcı çalışmalara büyük önem veriyor. Zaman zaman çift antrenmana dahi geçiş yapan Bjelica, sezonun geri kalan bölümünde zihinsel olarak çöküş yaşayan oyuncuları sahada kazanmak istiyor.
KİRALIK İSİMLERE YAKIN TAKİP
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica gelecek sezonki kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor. Bordo-Mavili takımda sezon başında ve devre arasında farklı takımlara kiralık olarak gönderilen toplam 13 oyuncunun durumu da şu an Bjelica'nın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Hırvat hoca bu oyuncuları takip etmekle görevli olan antrenör Turgut Kural'dan rapor talep etti. Hazırlanan rapor üzerine Kural ile görüşmeler yapacak olan 51 yaşındaki teknik adamın 13 oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar vereceği belirtildi. Farklı takımlara kiralık olarak giden isimlerden Djaniny'nin satın alma opsiyonu kulübü Sharjah tarafından kullanılacak. Flavio'nun da bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. Bu isimler dışındaki oyuncularla ilgili kararı Bjelica'nın vereceği öğrenildi.