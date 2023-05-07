Edin Visca ve Abdülkadir Ömür Teknik Direktör Nenad Bjelica ile görüştü

Trabzonspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün gözü teknik direktör Nenad Bjelica'da. İki isim de Ankaragücü maçında sahada olmayı çok isterken Hırvat teknik adam bu konuda maç günü karar verecek. Ancak bu konuda oldukça ısrarlı olan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür, Bjelica ile görüşerek, "Hocam bu süreçte takım için çok şey yapmak istiyoruz. Lütfen bize formayı ver" ifadelerini kullandı. İki ismin bu arzusu teknik direktör Bjelica'yı mutlu ederken, özellikle tüm takımın antrenmandaki hırsı ve arzusu karşısında da daha da morallendi.