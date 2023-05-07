Beşiktaş geri düştüğü karşılaşmada Antalya'yı yıktı

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3-1'le geçen Beşiktaş, 33. hafta açılış maçında Antalyaspor'u da deplasmanda 3-1 yendi. Siyah-Beyazlılar, maça hızlı başlayan taraftı. 6. dakikada ceza sahası hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Maxim'in yerden şutunu kaleci iki hamlede kontrol edebildi. 32'de Antalyaspor'da Fernando'nun harika ortasında topa iyi yükselen Ömer Toprak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 38'de Antalyasporlu Fredy'nin yerden şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
ÖNCE SARI SONRA KIRMIZI!
54. dakikada Masuaku'nun kullandığı kornerde Aboubakar topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1... Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Aboubakar, kaleci Helton ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 79'da Amir'in kullandığı kornerde Saiss'in kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 83'te Bünyamin, Redmond'u düşürdü. Önce sarı kart gördü. VAR'a danışan Mete Kalkavan sonrasında oyuncuya kırmızı kart çıkardı. 84'te Cenk Tosun oluşan karambolde topu ağlara yolladı: 1-2. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 89'da klas bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru belirledi: 1-3.
BİRİ 10'U DURDURSUN!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu golcüsü ligde son 2 ayda 10 gol attı. 5 Mart'ta oynanan Ankaragücü maçında fileleleri havalandırmaya başlayan Aboubakar, Antalyaspor karşısında da duble yaptı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı da gol atmayı başaran Kamerunlu golcü, son iki aylık süreçte sadece Trabzonspor maçında gol atamadı. Mart ayından bu yana Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu olan Aboubakar, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarında duble yaptı. Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Kamerunlu yıldızın 10 gol ve 1 asisti bulunuyor.