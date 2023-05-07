Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş geri düştüğü karşılaşmada Antalya'yı yıktı

    Beşiktaş, 32’de Ömer’in golüyle geriye düştü. Kartal’ın süper yıldızları Aboubakar (2) ve Cenk Tosun sahne aldı. Kartal üst üste 3. kez kazandı.

    Kartal’ın zirve aşkı

    Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3-1'le geçen Beşiktaş, 33. hafta açılış maçında Antalyaspor'u da deplasmanda 3-1 yendi. Siyah-Beyazlılar, maça hızlı başlayan taraftı. 6. dakikada ceza sahası hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Maxim'in yerden şutunu kaleci iki hamlede kontrol edebildi. 32'de Antalyaspor'da Fernando'nun harika ortasında topa iyi yükselen Ömer Toprak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 38'de Antalyasporlu Fredy'nin yerden şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.



    ÖNCE SARI SONRA KIRMIZI!
    54. dakikada Masuaku'nun kullandığı kornerde Aboubakar topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1... Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Aboubakar, kaleci Helton ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 79'da Amir'in kullandığı kornerde Saiss'in kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 83'te Bünyamin, Redmond'u düşürdü. Önce sarı kart gördü. VAR'a danışan Mete Kalkavan sonrasında oyuncuya kırmızı kart çıkardı. 84'te Cenk Tosun oluşan karambolde topu ağlara yolladı: 1-2. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 89'da klas bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru belirledi: 1-3.



    BİRİ 10'U DURDURSUN!
    Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu golcüsü ligde son 2 ayda 10 gol attı. 5 Mart'ta oynanan Ankaragücü maçında fileleleri havalandırmaya başlayan Aboubakar, Antalyaspor karşısında da duble yaptı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı da gol atmayı başaran Kamerunlu golcü, son iki aylık süreçte sadece Trabzonspor maçında gol atamadı. Mart ayından bu yana Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu olan Aboubakar, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarında duble yaptı. Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Kamerunlu yıldızın 10 gol ve 1 asisti bulunuyor.



        ANTALYA'YI ÇOK SEVİYOR!
        Cenk tosun'un Süper Lig kariyerinde Konyaspor ile birlikte en fazla gol attığı takım Antalyaspor... Tecrübeli golcü Akdeniz ekibine 8. golünü attı.



        GÜNEŞ 600. MAÇINA ÇIKTI
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig kariyerindeki 600. maçına çıktı. Güneş, 600 maça çıkan 3. teknik adam oldu. Süper Lig'de Şenol Güneş'ten fazla maça çıkan teknik direktörler Rıza Çalımbay (628) ve Samet Aybaba (621).



        ANTALYA'DA KRİTİK İKİ KARAR!
        Aboubakar 73. dakikada Ömer Toprak'ın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Kamerunlu golcü, hakem Mete Kalkavan'a baktı ve penaltı bekledi. Hakem Kalkavan oyunu sürdürdü. VAr incelemesinin ardından oyun devam etti. 80'de ise Bünyamin, Redmond'u düşürdü. Kalkavan bu pozisyonda Bünyamin'e sarı kart gösterdi. Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi. Sonrasında kırmızı kart gösterdi.



            2019'DAN SONRA İLK
            Antalya'yı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de 2019 yılının Şubat ayından bu yana (6-2) bu deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı. Siyah- Beyazlılar, Antalya'da kritik bir galibiyet aldı.



            MASUAKU'DAN 6. ASİST
            Kara Kartal'ın Kongolu sol bek oyuncusu Arthur Masuaku son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, Aboubakar'ın attığı ilk golde asisti yapan isimdi. Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 6. asiste imza attı. Masuaku'nun 2 de golü var.



            AMİR: 2. YARIDA DOMİNE ETTİK
            Beşiktaş'ın Boşnak ön liberosu Amir Hadziahtetovic karşılaşmanın ardından konuştu. Özellikle ilk 30 dakika istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen Amir Hadziahtetovic, "Sonrasında ritmimizi bulduk. 2. yarıda oyunu domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Önümüzdeki tüm maçlarda 3 puana talibiz" dedi. Amir, "Galatasaray maçının başında da ritmimizi bulamamıştık. Ama sonradan çözüm bulduk. Bugün de benzer bir durum oldu. Bana göre bugünkü maçın golü Aboubakar'ın golüydü" ifadelerini kullandı.



                11 HAFTANIN YILDIZI
                Süper Lig'de oynadığı son 11 maçtan 9 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran Besiktaş, bu dönemde en fazla puan toplayan (29) ve en yüksek gol averajına (+18) sahip ekip oldu.



                BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İNDE 2 ROTASYON
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde oynanan son Galatasaray maçının kadrosuna göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Tecraübeli teknik adam Güneş, sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Salih Uçan'ın yerine Welinton Souza ile Alexandru Maxim'i Antalyaspor maçında 11'de görevlendirdi.



                ANTALYASPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ
                Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Beşiktaş yenilgisi sonra maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Gülel, "TFF ve MHK'de art niyet olduğunu düşünmüyoruz, bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. İlk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan, tüm uyarılarımıza rağmen, maalesef ki bugün bir katliam vardı" dedi.

                OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan maç sonrası mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak için sahaya çıktık. İlk yarı oyunumuz kazanmak için yeterli değildi. Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş temposuz oynadık, top kayıplarımız vardı. Bu sezon ilk defa benim dönemimde duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. Güneş sözlerini şöyle noktaladı: Rakiplerin ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha çalışmamız lazım, kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Takıma 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayıs'a kadar maçımız yok. Oyunumuzu geliştireceğiz."

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                7’li koalisyonun Maltepe hüsranı!
                Haberler Spor Beşiktaş geri düştüğü karşılaşmada Antalya'yı yıktı
                    loading
                    SON DAKİKA