Beşiktaş geri düştüğü karşılaşmada Antalya'yı yıktı





ANTALYASPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Beşiktaş yenilgisi sonra maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Gülel, "TFF ve MHK'de art niyet olduğunu düşünmüyoruz, bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. İlk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan, tüm uyarılarımıza rağmen, maalesef ki bugün bir katliam vardı" dedi.



OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan maç sonrası mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak için sahaya çıktık. İlk yarı oyunumuz kazanmak için yeterli değildi. Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş temposuz oynadık, top kayıplarımız vardı. Bu sezon ilk defa benim dönemimde duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. Güneş sözlerini şöyle noktaladı: Rakiplerin ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha çalışmamız lazım, kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Takıma 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayıs'a kadar maçımız yok. Oyunumuzu geliştireceğiz."

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