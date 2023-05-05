Szalai için 20 milyon vermezler

FENERBAHÇE'NİN Macar stoperi Attila Szalai'nin geleceğiyle ilgili oğlu ile aynı ismi taşıyan babası Attila Szalai açıklama yaptı. Macaristan'da yayın Sportsradio'nun 'Hazafutas' isimli programına konuşan baba Szalai, "Oğlum bir gol attığında bu galibiyet golü de olursa, ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Keşke her anne baba benim gibi bir mutluluk yaşasa" dedi. Baba Szalai, "Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Attila, şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Örnek olarak; Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil" diye konuştu.
EMRE MOR'A TALİP VAR
FENERBAHÇE'DE son haftalarda başarılı bir grafik ortaya koyan Emre Mor'a tekliflerin olduğu iddia edildi. İtalya'dan Bologna'nın yanı sıra Alman Ligi Bundesliga'dan da 1-2 kulübün Emre Mor için sıcak takipte olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
JESUS CRESPO'YA SARILDI
KALÇA adale grubundan sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ile birlikte sarı kart cezalısı olan Willian Arao'nun Giresun deplasmanında forma giyemeyecek olması ön libero mevkisi için teknik direktör Jorge Jesus'u arayışa itti. Portekizli teknik adamın ön libero mevkinde Miguel Crespo'ya görev vereceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de öin libero olarak görev yapan Crespo bu sezon daha çok 8 numara olarak sahada yer almıştı. Crespo'nun yanında büyük ihtimalle Miha Zajc görev yapacak.
EMRE MOR'A TALİP VAR
FENERBAHÇE'DE son haftalarda başarılı bir grafik ortaya koyan Emre Mor'a tekliflerin olduğu iddia edildi. İtalya'dan Bologna'nın yanı sıra Alman Ligi Bundesliga'dan da 1-2 kulübün Emre Mor için sıcak takipte olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
JESUS CRESPO'YA SARILDI
KALÇA adale grubundan sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ile birlikte sarı kart cezalısı olan Willian Arao'nun Giresun deplasmanında forma giyemeyecek olması ön libero mevkisi için teknik direktör Jorge Jesus'u arayışa itti. Portekizli teknik adamın ön libero mevkinde Miguel Crespo'ya görev vereceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de öin libero olarak görev yapan Crespo bu sezon daha çok 8 numara olarak sahada yer almıştı. Crespo'nun yanında büyük ihtimalle Miha Zajc görev yapacak.