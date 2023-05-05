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    Messi tarihe imza atacak

    Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in Messi’yi 320 milyon sterlin karşılığında transfer edeceği iddia edildi. Eğer iddia gerçekleşirse Leo Messi, Ronaldo’yu 2’ye katlamış olacak.

    Messi tarihe imza atacak
    SUUDİ Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal, PSG'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor. Suudi hükümetinin maddi destek olacağı belirtilen transfer için Arjantinli futbolcuya ödenmesi planlanan miktar dudak uçuklattı. Bir başka yıldız Cristiano Ronaldo'yu bile ikiye katlayacak olan futbol tarihinin en pahalı imzası geliyor. Daily Mail'in haberine göre Arabistan ekibi süper yıldız Leo Messi'ye yılda 320 milyon sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

    MESSİ HENÜZ SESSİZ
    SON     olarak Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ve kariyerinde oynadığı tüm turnuvalarda kupaya uzanma başarısını gösteren Lionel Messi ise henüz bir açıklama yapmadı. Ancak transfer iddiaları çığ gibi büyümeye devam ediyor.
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