Mucizeyi başaran Türk hoca: Beşiktaş’ın efsane oyuncusu Oktay Derelioğlu Makedonya'dan büyük başarıya imza attı!

Oktay hoca, Avrupa'da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik adam apoletinin de sahibi olacak. Takımını 1. Lig'e taşıyan Derelioğlu, iki sezonda 47 maça çıktı, 32 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Derelioğlu iki başarılı sezonun ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediğini açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN