Mucizeyi başaran Türk hoca: Beşiktaş’ın efsane oyuncusu Oktay Derelioğlu Makedonya'dan büyük başarıya imza attı!

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz ismi Oktay Derelioğlu, Kuzey Makedonya'da büyük bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Takvim'in yazarı da olan Derelioğlu, Kuzey Makedonya Ligi 2. Lig ekibi Gostivar'ı 1. Lig'e yükseltmek üzere...
Oktay hoca, "2 yıldır Gostivar'ın başındayım. Takımı geçen sezon 1 puanda aldık. Herkesin küme düşer dediği Gostivar ile geçen sezon ligi 4. sırada tamamladık" dedi.
TÜRKİYE'YE DÖNECEK
Oktay Derelioğlu, "2022-203 sezonuna yeni bir yapılanma ile başladık. Ligi namağlup götürüyoruz. Takımı 1. Lig'e taşıdık gibi... Son hafta öncesi en yakın rakibimizden 2 puan öndeyiz. İkili averaj da bizim elimizde" diyerek büyük başarısını detaylarını anlattı.