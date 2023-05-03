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    Mucizeyi başaran Türk hoca: Beşiktaş’ın efsane oyuncusu Oktay Derelioğlu Makedonya'dan büyük başarıya imza attı!

    Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın efsane oyuncusu Oktay Derelioğlu, Makedonya Ligi ekibi Gostivar’ı namağlup 1. Lig’e taşıyor... Derelioğlu, teknik adam ihraç etmekte çok zorlanan Türk futbolunun Avrupa’daki gururu oldu.

    Mucizeyi başaran Türk hoca

    Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz ismi Oktay Derelioğlu, Kuzey Makedonya'da büyük bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Takvim'in yazarı da olan Derelioğlu, Kuzey Makedonya Ligi 2. Lig ekibi Gostivar'ı 1. Lig'e yükseltmek üzere...

    Oktay hoca, "2 yıldır Gostivar'ın başındayım. Takımı geçen sezon 1 puanda aldık. Herkesin küme düşer dediği Gostivar ile geçen sezon ligi 4. sırada tamamladık" dedi.

    TÜRKİYE'YE DÖNECEK
    Oktay Derelioğlu, "2022-203 sezonuna yeni bir yapılanma ile başladık. Ligi namağlup götürüyoruz. Takımı 1. Lig'e taşıdık gibi... Son hafta öncesi en yakın rakibimizden 2 puan öndeyiz. İkili averaj da bizim elimizde" diyerek büyük başarısını detaylarını anlattı.

        Oktay hoca, Avrupa'da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik adam apoletinin de sahibi olacak. Takımını 1. Lig'e taşıyan Derelioğlu, iki sezonda 47 maça çıktı, 32 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Derelioğlu iki başarılı sezonun ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediğini açıkladı.

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        Haberler Spor Mucizeyi başaran Türk hoca: Beşiktaş’ın efsane oyuncusu Oktay Derelioğlu Makedonya'dan büyük başarıya imza attı!
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