Fırtına'nın Hırvat hocası eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor!

Trabzonspor'da ligin bitimine haftalar kala teknik direktör Nenad Bjelica, gelecek sezonun iskeletini oluşturmak için bir adım atmaya çalışıyor. Ancak Bjelica şu ana kadar takımla birlikte yaptığı antrenmanlarda ve maçlarda takımın ideal 11'inde yer alabilecek çok sayıda oyuncudan yoksun kalmış durumda.
7 İSMİN DURUMU BELİRSİZ
Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması sebebiyle istediği oyuncuları kullanamayan Hırvat hoca, "Şu an için bir sonraki maçta oynatabileceğim sadece 14 oyuncum var" sözleriyle de içinde bulunduğu durumun sıkıntısını net bir şekilde belli etti.
Bordo-Mavili takımın gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi de eksik sayısı oldukça fazla. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir, Dorukhan, Denswil, Visca, Serkan, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın Ankaragücü maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Bakasetas ise kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. 51 yaşındaki hocanın Ankaragücü maçında nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu.
BJELICA İLK PEŞİNDE
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica pazartesi günü karşılaşacağı Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılarak Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.