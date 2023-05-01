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    Beşiktaş Galatasaray'a karşı evinde üst üste 6. kez kazandı! Zirve'de kartları yeniden dağıttı

    Maça iyi başlayan Aslan 20’de Icardi ile 1-0’ı yakaladı. Ancak Kartal 35’te Romain Saiss ile skoru 1-1’e taşıdı. 2. yarı coşan Beşiktaş, Amir ve Aboubakar ile derbiyi kazandı... Zirveyle farkı 3'e indiren Fener de umutlandı.

    Ligin ’altı’nı üstüne getirdi

    Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ı 3-1 yendi. Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibine göre ilk 25 dakikada daha üstün olan taraftı. Cimbom, 20. dakikada öne geçti.

    Rashica'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi fileleri havalandırdı: 0-1. 30'da Redmond'un ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 35'te Masuaku'nun kullandığı kornerde Saiss topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

    OLIVEIRA'DAN BÜYÜK HATA
    53'TE Beşiktaş gole çok yaklaştı. Aboubakar'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 2 dakika sonra Rosier'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın kale önünden vuruşunu Muslera kurtardı.

    58'de Beşiktaş öne geçti. Oliveira'nın hatasında topu kapan Amir Hadziahmetovic, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1. Galatasaray maçın son dakikalarında oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

        87'de Cimbom gole çok yaklaştı. Kerem'in ceza alanı önünden yaptığı vuruş direğin yanından dışarı çıktı. Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar ile 90+4'te sahne aldı: 3-1. Kara Kartal aldığı bu galibiyetle zirveyi karıştırdı.



        DOLMABAHÇE'DE İLKLERİN GECESİ
        Konya'dan Beşiktaş'a gelen Amir Hadziahmetovic, G.Saray derbisinde büyük bir sevinç yaşadı. Amir Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı ilk golünü Beşiktaş formasıyla attı. Romain Saiss ise Süper Lig'deki ilk golünü G.Saray derbisinde attı.

        Ligin ilk yarısında 2-1 kaybedilen maçta ilk asistini yapan Saiss, Beşiktaş formasıyla 2016'dan sonra G.Saray'a ilk kafa golü atan stoper oldu. Aboubakar da G.Saray'a ilk kez gol attı.



            1-0 geriye düştüğü maçta çok etkili bir futbolla galibiyete uzanan Beşiktaş ligde tüm dengeleri değiştirdi.



            90 dakikanın sonunda taraftarıyla bütünleşen Siyah-Beyazlılar'ın yaşadığı büyük coşku görülmeye değerdi.



            Beşiktaş maç sonu, "Kaderinden kaçamazsın" notuyla video paylaştı. Kartal'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Galatasaray maçının en iyilerindendi.



                BURUK'A KARŞI ÜSTÜN
                Okan Buruk'a rakip olduğu 9 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Şenol Güneş (1 beraberlik 1 mağlubiyet), meslektaşını lig kariyerinde en fazla mağlup eden teknik adam konumunda. Şenol Güneş dün gece de sahadan zaferle ayrıldı.



                ABOUBAKAR 8'DE 8 YAPTI
                Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, son haftalardaki yükselen formunu G.Saray derbisinde de sürdürdü. Kamerunlu golcü, son 8 lig maçında 8 gole imza attı.

                Aboubakar, Galatasaray'a karşı 2 kez forma giymiş ancak gol sevinci yaşayamamıştı. Tecrübeli oyuncu dün gece bu şanssızlığını kırdı. Ara transferde kadroya katılan Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı forma ile şu ana kadar 12 resmi maça çıktı ve bunlarda 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.



                    EMRE KOCADAĞ: BU LİG ADİL DEĞİL!
                    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu. Kocadağ, "Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var. TFF ve MHK'ya sesleniyorum, içinizde birazcık vicdan varsa, kalan beş haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sene başından beri yarışın dışında tutmaya çalışmanız fayda göstermedi. Biz hiçbir zaman 'Elimizde belge var, önce konuşuruz, sonra konuşuruz' yapmadık. Adaletli bir lig olmadığını söylüyoruz. Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık. Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil. Bunu bir kez daha gördük. Rakiplerin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız!" dedi.


                    BURAK YILMAZ DERBİ İÇİN GELDİ
                    Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti. 2015-2017 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Beck de derbiyi izleyenler arasındaydı.

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