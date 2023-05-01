Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ı 3-1 yendi. Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibine göre ilk 25 dakikada daha üstün olan taraftı. Cimbom, 20. dakikada öne geçti.
Rashica'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi fileleri havalandırdı: 0-1. 30'da Redmond'un ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 35'te Masuaku'nun kullandığı kornerde Saiss topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.
58'de Beşiktaş öne geçti. Oliveira'nın hatasında topu kapan Amir Hadziahmetovic, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1. Galatasaray maçın son dakikalarında oyun üstünlüğünü ele geçirdi.