



EMRE KOCADAĞ: BU LİG ADİL DEĞİL!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu. Kocadağ, "Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var. TFF ve MHK'ya sesleniyorum, içinizde birazcık vicdan varsa, kalan beş haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sene başından beri yarışın dışında tutmaya çalışmanız fayda göstermedi. Biz hiçbir zaman 'Elimizde belge var, önce konuşuruz, sonra konuşuruz' yapmadık. Adaletli bir lig olmadığını söylüyoruz. Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık. Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil. Bunu bir kez daha gördük. Rakiplerin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız!" dedi.