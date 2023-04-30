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    Jorge Jesus'tan flaş derbi sözleri: Umarım derbide maçın kapasitesini kaldırabilecek bir yönetim olur

    Sivas’a karşı çok iyi bir ilk yarı oynayarak kazandıklarını söyleyen Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus, “Biz işimize odaklanıyoruz. Umarım derbide maçın kapasitesini kaldırabilecek bir yönetim olur” dedi.

    Umarım derbi iyi yönetilir

    Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Jesus "Bugün en önemlisi galip gelmekti bunu başardık. İlk yarıda oyuncumuz atılana kadar yüzde 70 topa sahiptik. 5 şutumuz vardı. Rakibimizin ise şutu bile yoktu. 2. yarıda biraz geriye çekildik. Bunun sonucu olarak da Sivas üzerimize geldi. Biz kendi maçımıza odaklandık. Kazanıp bekleyeceğiz. Yarın (bugün) derbi maçı var. Umarım maçın kapasitesini kaldırabilecek hakem yönetimi olur" ifadelerini kullandı.



    PERES 7 GÜNDÜR YOK GİBİYDİ
    Luan Peres hakkında da konuşan Fener'in teknik patronu Jorge Jesus sözlerine şöyle devam etti: Luan Peres bugün 11'de oynadı. Sanki 7 ay değil de 7 gündür yokmuş gibi oynadı. Performansından dolayı kendisini kutluyorum. Buraya gelen taraftarlarımız bizi çok güzel destekledi. Onlara da teşekkür ediyorum. Valencia'nın sakatlığına ise üzüldüm. Ayrıntılı bilgileri almak istiyorum. Şimdi kupaya konsantre olacağız. Her iki kupayı da çok istiyoruz.

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    Haberler Spor Jorge Jesus'tan flaş derbi sözleri: Umarım derbide maçın kapasitesini kaldırabilecek bir yönetim olur
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