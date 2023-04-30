Jorge Jesus'tan flaş derbi sözleri: Umarım derbide maçın kapasitesini kaldırabilecek bir yönetim olur





PERES 7 GÜNDÜR YOK GİBİYDİ

Luan Peres hakkında da konuşan Fener'in teknik patronu Jorge Jesus sözlerine şöyle devam etti: Luan Peres bugün 11'de oynadı. Sanki 7 ay değil de 7 gündür yokmuş gibi oynadı. Performansından dolayı kendisini kutluyorum. Buraya gelen taraftarlarımız bizi çok güzel destekledi. Onlara da teşekkür ediyorum. Valencia'nın sakatlığına ise üzüldüm. Ayrıntılı bilgileri almak istiyorum. Şimdi kupaya konsantre olacağız. Her iki kupayı da çok istiyoruz.



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