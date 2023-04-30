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    Dolmabahçe’de dev kapışma! Lider Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu

    Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbide kozlarını paylaşacak. Vodafone Park’taki zorlu mücadelede iki takım da 3 puan almak istiyor.

    Dolmabahçe’de dev kapışma

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şenol Güneş yönetimindeki ev sahibi Beşiktaş bir maç fazlasıyla rakibinin 8 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Kartal, rakibini yenerek puan farkını azaltmayı ve şampiyonluk umudunu son maçlara taşımayı hedefliyor.



    GALATASARAY LİGİN ZİRVESİNDE
    Şampiyonluk yarışında en avantajlı takım olan Okan Buruk yönetimindeki 70 puanlı lider Galatasaray da dev maçtan zaferle ayrılmak ve mutlu sona gidecek yolda bir adım daha atmak istiyor. Kara Kartal'da sakat olan Tayyip Talha, Rachid Ghezzal ve Dele Alli dışında eksik bulunmuyor. Cimbom'da ise belinde ağrıları olduğu açıklanan Bafetimbi Gomis'in durumuna teknik heyet karar verecek.



    6.1 MİLYAR LİRALIK DERBİ
    Beşiktaş-Galatasaray derbisi aynı zamanda birçok yıldız oyuncunun sahne aldığı bir rekabete dönüşecek. Kadro değerlerine bakıldığında Aslan, 176.4 milyon euro değer ile ligdeki takımlar arasında zirvede yer alırken, Beşiktaş ise 112.8 milyon euro ile 3. sırada bulunuyor. İki takımın toplam değerinin TL olarak karşılığı ise 6 milyar 190 milyonu bulması dikkati çekiyor.



        EN DEĞERLİSİ ZANIOLO
        G.Saray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo derbide oynaması durumunda 28 milyon euro ile en değerli isim olacak. Beşiktaş'ta sakat olan Dele Alli 11 milyon euro ile en değerli isim konumunda. Redmond 9.5, Gedson ise 9 milyon euro ile Dele'yi takip ediyor.

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