Dolmabahçe’de dev kapışma! Lider Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu





EN DEĞERLİSİ ZANIOLO

G.Saray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo derbide oynaması durumunda 28 milyon euro ile en değerli isim olacak. Beşiktaş'ta sakat olan Dele Alli 11 milyon euro ile en değerli isim konumunda. Redmond 9.5, Gedson ise 9 milyon euro ile Dele'yi takip ediyor.

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