Aboubakar ve İcardi’nin derbisi: Tüm gözler üzerlerinde! | Takvim yazarları dev derbi öncesi iki usta golcüyü mercek altına aldı

İlker Yağcıoğlu, "İki kaliteli golcüyü izleyeceğiz. İcardi derbiyi skor yaparak tamamlar" diye konuştu. Evren Turhan, "Icardi'nin Aboubakar'a göre skor anlamında derbiye daha etki edeceğini düşünüyorum" dedi. Oktay Derelioğlu ise, "Benim seçme hakkım olsa Aboubakar'ı seçerim. Icardi ile arasında ne kadar fark var deseler yüzde 5'i geçmez" yorumunu yaptı. Ulaş Özdemir ise, "Aboubakar mı Icardi mi sorusunun cevabı, bence Aboubakar" ifadelerini kullandı.
ICARDİ'NİN İŞİ DAHA KOLAY
Derbide ev sahibi olmanın avantajıyla Beşiktaş bir adım önde gibi. Farklı özellikleri olsa da iki büyük golcünün kapışmasını izleyeceğiz. Takımların defanslarını düşündüğümde Icardi'nin maçı skor yaparak tamamlamasını bekliyorum. Ama Aboubakar da müthiş bir sezon geçiriyor. Beşiktaş'ın en büyük gücü olacaktır. (İlker Yağcıoğlu)