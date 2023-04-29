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    Aboubakar ve İcardi’nin derbisi: Tüm gözler üzerlerinde! | Takvim yazarları dev derbi öncesi iki usta golcüyü mercek altına aldı

    İlker Yağcıoğlu: İki kaliteli golcüyü izleyeceğiz. Icardi maçı skor yaparak tamamlar. Evren Turhan: G.Saray derbide favori. Icardi kendini affettirir. Oktay Derelioğlu: İki golcü de kaliteli ama Aboubakar'ı seçerim Ulaş Özdemir: Icardi ile Aboubakar, kıyas kabul etmeyecek iki santrafor.

    Takvim
    Aboubakar ve İcardi’nin derbisi

    Takvim'in usta yazarları Beşiktaş ile G.Saray arasında yarın oynanacak derbi maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yazarlar, maçın büyük bir çekişmeye sahne olacağını belirtirken iki usta golcü Aboubakar ve Icardi'yi masaya yatırdılar.

    İlker Yağcıoğlu, "İki kaliteli golcüyü izleyeceğiz. İcardi derbiyi skor yaparak tamamlar" diye konuştu. Evren Turhan, "Icardi'nin Aboubakar'a göre skor anlamında derbiye daha etki edeceğini düşünüyorum" dedi. Oktay Derelioğlu ise, "Benim seçme hakkım olsa Aboubakar'ı seçerim. Icardi ile arasında ne kadar fark var deseler yüzde 5'i geçmez" yorumunu yaptı. Ulaş Özdemir ise, "Aboubakar mı Icardi mi sorusunun cevabı, bence Aboubakar" ifadelerini kullandı.

    ICARDİ'NİN İŞİ DAHA KOLAY
    Derbide ev sahibi olmanın avantajıyla Beşiktaş bir adım önde gibi. Farklı özellikleri olsa da iki büyük golcünün kapışmasını izleyeceğiz. Takımların defanslarını düşündüğümde Icardi'nin maçı skor yaparak tamamlamasını bekliyorum. Ama Aboubakar da müthiş bir sezon geçiriyor. Beşiktaş'ın en büyük gücü olacaktır. (İlker Yağcıoğlu)



        FAVORİM ABOUBAKAR
        Günümüzde forvette oyuna etki edebilen, defans bloğunu harmanlayan oyuncular tercih ediliyor. Icardi ve Aboubakar da bu kriterlere uyuyor. Benim seçme hakkım olsa Aboubakar'ı seçerim. Icardi ile arasında ne kadar fark var deseler yüzde 5'i geçmez. Derbiye damga vuracak iki isimden bahsediyoruz. Beşiktaş derbide favori. (Oktay Derelioğlu)



        ICARDİ AFFETTİRİR
        Ligin en formda olan iki takımı karşılaşacak. G.Saray'ı daha avantajlı olarak görüyorum. Derbileri hiç kaybetmedi ve iyi oynadı. Icardi geçen hafta panenka penaltısı ile tepki çekti. Bunu telafi edeceğini düşünüyorum. Aboubakar da bu maçları sever. G.Saray'da maçı çevirecek oyuncular Icardi ve Muslera olur... (Evren Turhan)



        BENCE ABOUBAKAR
        Sezonun en kritik maçı. Icardi ile Aboubakar, kıyas kabul etmeyecek iki santrafor. Icardi daha çok bağlantı oyununda olan, aynı zamanda hava hakimiyeti ve oyun zekası olarak daha üstte bir oyuncu. Aboubakar ise daha fuleli ve rakip stoperleri fiziği ile daha yoracak futbolcu. Aboubakar mı Icardi mi sorusunun cevabı, Aboubakar... (Ulaş Özdemir)

            ABOUBAKAR İLK PEŞİNDE
            Aboubakar, Siyah-Beyazlılar'la G.Saray'a karşı 2 maça çıktı. Bu maçlarda gol sevinci yaşayamayan Kamerunlu futbolcu, yarın Sarı- Kırmızılı ağları ilk kez sarsabilmek için mücadele edecek.



            20 GOLE KATKI VERDİ
            Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi bu sezon 18 Süper Lig maçında 13 gol atarken 7 asiste imza attı. Sarı- Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu toplamda 20 gole katkıda bulundu. Derbide yine takımının en büyük kozu olacak.



            LİGE DAMGA VURUYOR
            Özellikle ligde gösterdiği 7 gol, 1 asistlik performansla Cenk Tosun'dan sonra Kartal'ın en skorer oyuncusu olan Aboubakar, Galatasaray derbisinde yine sahne almak istiyor. Kamerunlu golcü, Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi konumunda.



                104 DAKİKADA BİR SAHNE ALIYOR
                Aslan'ın süper yıldızı Icardi, 104 dakikada bir skora katkı yapıyor. Karagümrük maçında kullandığı panenka penaltısıyla dikkatleri üzerine çeken Arjantinli golcünün derbi performansı merak ediliyor.

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                Haberler Spor Aboubakar ve İcardi’nin derbisi: Tüm gözler üzerlerinde! | Takvim yazarları dev derbi öncesi iki usta golcüyü mercek altına aldı
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