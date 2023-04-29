Aboubakar ve İcardi’nin derbisi: Tüm gözler üzerlerinde! | Takvim yazarları dev derbi öncesi iki usta golcüyü mercek altına aldı





BENCE ABOUBAKAR

Sezonun en kritik maçı. Icardi ile Aboubakar, kıyas kabul etmeyecek iki santrafor. Icardi daha çok bağlantı oyununda olan, aynı zamanda hava hakimiyeti ve oyun zekası olarak daha üstte bir oyuncu. Aboubakar ise daha fuleli ve rakip stoperleri fiziği ile daha yoracak futbolcu. Aboubakar mı Icardi mi sorusunun cevabı, Aboubakar... (Ulaş Özdemir)