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    • Spor
    • 28.04.2023 16:32
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    • 28.04.2023 16:32
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    Ve dava sonuçlandı! Kayserispor Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde haksız bulundu

    Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, eski takımına karşı olan davayı kazandı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, siyah-beyazlı futbolcuyu haklı buldu.

    takvim.com.tr
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    Haberler Spor Ve dava sonuçlandı! Kayserispor Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde haksız bulundu
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