Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, eski takımına karşı olan davayı kazandı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, siyah-beyazlı futbolcuyu haklı buldu.
- Spor
- 28.04.2023 16:32
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- Son Güncelleme:
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- 28.04.2023 16:32
Ve dava sonuçlandı! Kayserispor Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde haksız bulundu
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, eski takımına karşı olan davayı kazandı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, siyah-beyazlı futbolcuyu haklı buldu.
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