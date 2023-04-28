Erden Timur'dan Gomis açıklaması! "Bu olay..."

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis süre alamadığından dolayı oynamak istememesi olayının aile içinde tatlıya bağlandığını söyleyen Timur, "Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, onlara ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir.