Erden Timur'dan Gomis açıklaması! "Bu olay..."

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.
Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis süre alamadığından dolayı oynamak istememesi olayının aile içinde tatlıya bağlandığını söyleyen Timur, "Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, onlara ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir.
Gomis ve herkes adım attı. Sadece Gomis'in adım atmasıyla olabilecek şeyler değil. Böyle şeylerde kaybetmek kısmı çok kolaydır. Herkesin adım atması bence güzel. Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı.