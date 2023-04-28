Dursun Özbek'ten TFF'ye sürpriz çıkarma! Mehmet Büyükekşi ile görüşecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, arka arkaya flaş hamleler geliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gün gizlice Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiği ortaya çıkmıştı. Ali Koç'un İstanbulspor ile oynanan ve 3-3 biten maçtaki hakem yönetimi ve VAR odasında alınan kararlarla ilgili şikayetlerini TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ilettiği belirtilmişti.
Dün de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sürpriz bir şekilde soluğu TFF'de aldı. Büyükekşi ile bir araya gelen Özbek'in birinci rahatsızlığının, Ali Koç'un yaptığı ziyaretin gizlenmesi olduğu öğrenildi.