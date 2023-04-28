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    Dursun Özbek'ten TFF'ye sürpriz çıkarma! Mehmet Büyükekşi ile görüşecek

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Futbol Federasyonu’na sürpriz bir ziyaret yaptı. Mehmet Büyükekşi ile görüşen Özbek’in Ali Koç’un önceki gün TFF’ye gitmesi ve derbiye Ali Şansalan’ın atanması nedeniyle böyle bir hamle yaptığı vurgulandı.

    Özbek’ten TFF’ye çıkarma

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, arka arkaya flaş hamleler geliyor.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gün gizlice Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiği ortaya çıkmıştı. Ali Koç'un İstanbulspor ile oynanan ve 3-3 biten maçtaki hakem yönetimi ve VAR odasında alınan kararlarla ilgili şikayetlerini TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ilettiği belirtilmişti.

    Dün de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sürpriz bir şekilde soluğu TFF'de aldı. Büyükekşi ile bir araya gelen Özbek'in birinci rahatsızlığının, Ali Koç'un yaptığı ziyaretin gizlenmesi olduğu öğrenildi.

        Yapılan görüşmenin gündemini de Büyükekşi'ye soran Başkan Özbek'in ayrıca Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanması konusundaki sıkıntılarını da ilettiği ifade edildi.

        Önceki gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şansalan'ın derbiyi yönetmesini istediği iddiası ortaya atılmış, kulüpten yapılan açıklamada bu iddialar çok sert bir şekilde yalanlanmıştı.

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        Haberler Spor Dursun Özbek'ten TFF'ye sürpriz çıkarma! Mehmet Büyükekşi ile görüşecek
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