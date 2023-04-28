Avrupa'nın en iyisiyiz: Başarılarımızı sayarken yoruldular!





KANARYA'DAN MINA HAMLESİ

Fenerbahçe, yeni sezon için hamlelerine devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar hem iç transfer hem de dış transferde yoğun bir mesai içine girmiş durumdalar. Bu arada Fenerbahçe'den bir sürpriz hamle geldiği öğrenildi. Önceki yıllarda da Barcelona'nın kadrosundayken Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kolombiyalı stoper Yerry Mina için Sarı-Lacivertli kulüpten ciddi bir hamle geldi. Haziran ayında Everton ile olan sözleşmesi sona erecek olan Yerry Mina'nın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildi. Fenerli kurmayların çok fazla zaman kaybetmeden bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Kolombiyalı stoper için Fenerbahçe'nin imza parası teklifi yaptığı da gelen haberler arasında.

ALANYA'NIN KONUĞU ÜMRANİYE

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında bugün Alanyaspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Akdeniz ekibinin 35, Ümraniye'nin ise 23 puanı bulunuyor.



KENDİ STİLİMİZLE OYNAYACAĞIZ

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Trabzonspor'a karşı kendi stilimizle oynayacağız. Aslında yeni hocalara karşı oynamayı pek sevmem. Mutlaka galip gelmek istiyoruz" diye konuştu

ENES'İN HOCASI GÖNDERİLDİ

Milli oyuncumuz Enes Ünal'ın oynadığı İspanyol ekibi Getafe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Sanchez'in görevine son verildi. 17. sıradaki Getafe, Jose Bordalas'ı hocalığa getirmeyi düşünüyor.



AZERBAYCAN'DA F1 HEYECANI

Formula 1'de sezonun 4. yarışına Azerbaycan ev sahipliği yapacak. 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Pisti'nde 51 tur üzerinden koşulacak yarış, 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.



GÜNEŞ 23. DERBİ SINAVINDA

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde 22 derbide sahaya çıkan Şenol Güneş, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte 23. sınavını verecek. Siyah-Beyazlı takımda ikinci dönemini geçiren 70 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



PERES'İN FESİH İŞLEMİ TAMAM

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun ardından bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-Mavililer, Bruno Peres'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Açıklamada Brezilyalı oyuncunun alacaklarının yarısından feragat ettiği belirtildi. Bruno Peres, Fırtına'da 46 maçta 1 gol 2 asist üretti.

ZAJC İÇİN KRİTİK HAFTA

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan bir tanesi olan Miha Zajc ile önümüzdeki hafta çok kritik bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün Zajc için yapacağı teklifi netleştirdiği ve son teklif olarak Sloven oyuncunun önüne koyacağı ifade ediliyor. Sloven oyuncu bu teklifi kabul etmesi durumunda kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Zajc'a yapılacak teklifte bonus maddelerinin bulunduğu da gelen haberler arasında. Sloven orta sahaya İtalya'dan tekliflerin olduğu gibi Beşiktaş'ın ilgisinin devam ettiği de ifade ediliyor.



Sergio Junior umut dolu

SÜPER Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brezilyalı oyuncusu Sergio Junior, hedeflerine ulaşarak sezon sonunda ligde kalacaklarını söyledi. Junior, "Savaşmayı bırakmayacağız ve ligde kalacağız" ifadelerini kullandı



İSTANBUL'DA YEŞİL ŞOKU

İstanbulspor, savunma oyuncusu Mehmet Yeşil'in Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan sonra çekilen MR'ında sol hamstringte kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavisine başlandı.



RİZE SÜPER LİG'E KİLİTLENDİ

TFF 1. Lig'de, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncusu Alper Potuk, "Süper Lig'i hak ediyoruz. İnşallah iki maç sonra taraftar-ı mız ile tur atarız" yorumunda bulundu.



SİVAS'A SAKATLARDAN MÜJDE

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor'da sakat futbolculardan güzel haber geldi. Sivasspor'da, sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş takımla birlikte çalıştı.