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    Avrupa'nın en iyisiyiz: Başarılarımızı sayarken yoruldular!

    Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “112 Avrupa şampiyonluğumuz var. İnsanlar başarımızı sayarken yoruldu” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Başarılarımızı sayarken yoruldular

    Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Avrupa'da 13 madalya, dünyada ise 9 madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp açıklamalar yaptı. Türk güreşçilerin başarılarını sayarken insanların artık yorulduğunu söyleyen Eroğlu, "12 Rıza'da, 10'u Taha'da, 6'sı Yasemin'de 28 eder. 6'da bende 34 etti. Bizim 112 Avrupa şampiyonluğumuz var. Artık insanlar başarılarımızı sayarken yoruluyor" diye konuştu. Milli sporcu Rıza Kayaalp ise "Sporu para ya da ödül için yapmıyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nı kazanıp bu işi zirvede bırakmak" dedi.



    MİAMİ&NEW YORK TURU RAHAT GEÇTİ
    NBA play-off'ları ilk turunda Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı, New York Knicks de Cleveland Cavaliers'ı 4-1'lik skorla eleyerek konferans yarı finaline yükseldi. Jimmy Butler, Heat'in Bucks'ı uzatmada 128-126 yendiği ilk tur 5. maçında 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle ön plana çıktı. Bam Adebayo'nun 20 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "tripledouble" yaptığı konuk takımda Gabe Vincent ise 22 sayı, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.



    REUS 1 YIL DAHA DORTMUND'DA
    Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Alman futbolcusu Marco Reus'un sözleşmesinin 2023-2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Reus, kariyerinde Dortmund dışında başka bir kulüpte oynamamayı tercih ettiğini ifade etti. Alman futbolcu ayrıca hedeflerinin Bundesliga'da şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi. Sarı-Siyahlı formayla toplamda 415 maça çıkan Reus, 173 gol, 101 asistlik performans sergiledi.



        SAKATLA R RİSKE EDİLMEYECEK
        Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor gözünü 3 puana dikti. Takımdaki sakat oyuncu sayısının fazlalığı ve hazır olmaması nedeniyle kadroda önemi bir değişim yaşanması bekleniyor. Larsen'in sakatlığının kısmen geçtiği, bugün yapılacak antrenmanda kendisini deneyeceği ve sonrasında bir karar verileceği öğrenildi. Karadeniz ekibinde Denswil'in hafif ağrıları bulunuyor. Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın Konyaspor maçında oynama ihtimali düşük görünüyor. Hırvat hoca Bjelica'nın sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede sakatlık problemi yaşayan oyuncuların riske edilmesini istemediği öğrenildi.



        DEVLER LİGİ KUPASI İSTANBUL'DA
        UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu maç öncesinde şampiyonluk kupası, İstanbul Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen toplantı ile basınla buluştu. Toplantının ardından Şampiyonlar Ligi kupası, futbolseverlerin ziyaret etmesi için yapılan alandaki yerini aldı. Kupa bugün saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak. Yakın zamanda İngiliz basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağını iddia etse de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Şampiyonlar Ligi İstanbul'da olacak" diyerek tartışmalara nokta koymuştu.



        FENER PİRE'DE ZAFER PEŞİNDE
        THY Avrupa Ligi playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Pire'deki maç 21.30'da başlayacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 79-68 kazanan Olympiakos'un seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü mücadele 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak. İki takım arasında oynanan 27 karşılaşmanın 14'ünü Olympiakos kazanırken, 13'ünden ise Kanarya galip ayrıldı.



            HEDEFİMİZ AVRUPA ARENASI
            Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, uzun vadeli planlama yaptıklarını dile getirdi. Eroğlu, "Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedefimiz yavaş yavaş Avrupa'dır" ifadelerini kullandı. Ayrıca transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Eroğlu, "Transferler mutlaka olacak. Ama Samsunspor'a gerçekten değer katacak ve son durağı olmayacak oyuncular istiyoruz" dedi.



            OKAN BURUK'A KARŞI ÜSTÜN
            Şenol Güneş, daha önce Okan Buruk'a rakip olduğu maçlarda sadece 1 yenilgi tattı. İki teknik adam, bu haftaki derbi öncesi resmi maçlarda 8 kez birbirlerine rakip oldu. Şenol Güneş'in Beşiktaş ve Bursaspor, Okan Buruk'un da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 6'sını Güneş'in, 1'ini Buruk'un takımları kazandı. İki hocanın rekabetinde 1 mücadele ise beraberlikle bitti



            DERBİNİN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN
            Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş- Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek. Böylece Şansalan kariyerinde ilk kez İstanbul'un 3 büyükleri arasında oynanan bir derbide düdük çalacak. Beşiktaş, Şansalan'ın yönettiği 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray işe Şansalan'la 12 maçta, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



                SOLDA YÜZDE 80SAM ADEKUGBE
                Derbi öncesi Galatasaray'daki tek belirsizlik sol bek pozisyonuydu. Okan Buruk'un Karagümrük maçındaki kötü performansı nedeniyle Sam Adekugbe'yi kulübeye çekip Leo Dubois'ya 11'de yer vereceği iddia edilmişti. Ancak Florya'dan gelen bilgilere göre; tecrübeli hoca 3 yerli kuralı nedeniyle bu fikrinden vazgeçti. Dubois'yı 11'e alması halinde Rashica'yı kulübeye çekmek zorunda kalacak olan Buruk'un bu nedenle derbide yine Adekugbe'ye formayı vereceği belirlendi.



                BATSHUAYI MÜJDESİ
                Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Antrenmanda sakatlığı geçen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı.



                KANARYA'DAN MINA HAMLESİ
                Fenerbahçe, yeni sezon için hamlelerine devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar hem iç transfer hem de dış transferde yoğun bir mesai içine girmiş durumdalar. Bu arada Fenerbahçe'den bir sürpriz hamle geldiği öğrenildi. Önceki yıllarda da Barcelona'nın kadrosundayken Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kolombiyalı stoper Yerry Mina için Sarı-Lacivertli kulüpten ciddi bir hamle geldi. Haziran ayında Everton ile olan sözleşmesi sona erecek olan Yerry Mina'nın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildi. Fenerli kurmayların çok fazla zaman kaybetmeden bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Kolombiyalı stoper için Fenerbahçe'nin imza parası teklifi yaptığı da gelen haberler arasında.

                ALANYA'NIN KONUĞU ÜMRANİYE
                Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında bugün Alanyaspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Akdeniz ekibinin 35, Ümraniye'nin ise 23 puanı bulunuyor.

                KENDİ STİLİMİZLE OYNAYACAĞIZ
                Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Trabzonspor'a karşı kendi stilimizle oynayacağız. Aslında yeni hocalara karşı oynamayı pek sevmem. Mutlaka galip gelmek istiyoruz" diye konuştu

                ENES'İN HOCASI GÖNDERİLDİ
                Milli oyuncumuz Enes Ünal'ın oynadığı İspanyol ekibi Getafe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Sanchez'in görevine son verildi. 17. sıradaki Getafe, Jose Bordalas'ı hocalığa getirmeyi düşünüyor.

                AZERBAYCAN'DA F1 HEYECANI
                Formula 1'de sezonun 4. yarışına Azerbaycan ev sahipliği yapacak. 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Pisti'nde 51 tur üzerinden koşulacak yarış, 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

                GÜNEŞ 23. DERBİ SINAVINDA
                Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde 22 derbide sahaya çıkan Şenol Güneş, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte 23. sınavını verecek. Siyah-Beyazlı takımda ikinci dönemini geçiren 70 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.


                PERES'İN FESİH İŞLEMİ TAMAM
                Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun ardından bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-Mavililer, Bruno Peres'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Açıklamada Brezilyalı oyuncunun alacaklarının yarısından feragat ettiği belirtildi. Bruno Peres, Fırtına'da 46 maçta 1 gol 2 asist üretti.

                ZAJC İÇİN KRİTİK HAFTA
                Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan bir tanesi olan Miha Zajc ile önümüzdeki hafta çok kritik bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün Zajc için yapacağı teklifi netleştirdiği ve son teklif olarak Sloven oyuncunun önüne koyacağı ifade ediliyor. Sloven oyuncu bu teklifi kabul etmesi durumunda kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Zajc'a yapılacak teklifte bonus maddelerinin bulunduğu da gelen haberler arasında. Sloven orta sahaya İtalya'dan tekliflerin olduğu gibi Beşiktaş'ın ilgisinin devam ettiği de ifade ediliyor.


                Sergio Junior umut dolu
                SÜPER Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brezilyalı oyuncusu Sergio Junior, hedeflerine ulaşarak sezon sonunda ligde kalacaklarını söyledi. Junior, "Savaşmayı bırakmayacağız ve ligde kalacağız" ifadelerini kullandı

                İSTANBUL'DA YEŞİL ŞOKU
                İstanbulspor, savunma oyuncusu Mehmet Yeşil'in Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan sonra çekilen MR'ında sol hamstringte kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavisine başlandı.


                RİZE SÜPER LİG'E KİLİTLENDİ
                TFF 1. Lig'de, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncusu Alper Potuk, "Süper Lig'i hak ediyoruz. İnşallah iki maç sonra taraftar-ı mız ile tur atarız" yorumunda bulundu.

                SİVAS'A SAKATLARDAN MÜJDE
                Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor'da sakat futbolculardan güzel haber geldi. Sivasspor'da, sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş takımla birlikte çalıştı.

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                Haberler Spor Avrupa'nın en iyisiyiz: Başarılarımızı sayarken yoruldular!
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