Manchester City Arsenal maçı Maviler’in!

Premier Lig'in 33'üncü haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Michael Oliver yönetti. Manchester City mücadeleye; Ederson - Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Grealish ve Haaland 11'i ile çıktı. Arsenal ise; Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli ve Jesus ile sahadaydı. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 54'üncü dakikalarda Kevin De Bruyne, 45+1'inci dakikada John Stones ve 90+5'inci dakikada Erling Haaland kaydederken, Arsenal'in tek sayısı ise 86'ncı dakikada Rob Holding'ten geldi.
GUARDIOLA'NIN ARSENAL'E LİGDE YENİLGİSİ YOK
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, evinde Arsenal'e karşı 7 Premier Lig maçının hepsini kazandı ve çıktığı bu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde de sadece 4 gol gördü. Öte yandan Arsenal, Manchester City ile oynadığı son 12 Premier Lig maçını da kaybederken, teknik direktör Arteta, Arsenal'in başında 7 Premier Lig maçında City'e diş geçiremedi.
KEVIN DE BRUYNE YILDIZLAŞTI
Manchester City'nin Arsenal'i 4-1 ile geçtiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşan Kevin De Bruyne, bu maçla birlikte Premier Lig'de Arsenal'e karşı oynadığı son 12 maçta 9 gol kaydetti.
GUARDIOLA'NIN ARSENAL'E LİGDE YENİLGİSİ YOK
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, evinde Arsenal'e karşı 7 Premier Lig maçının hepsini kazandı ve çıktığı bu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde de sadece 4 gol gördü. Öte yandan Arsenal, Manchester City ile oynadığı son 12 Premier Lig maçını da kaybederken, teknik direktör Arteta, Arsenal'in başında 7 Premier Lig maçında City'e diş geçiremedi.
KEVIN DE BRUYNE YILDIZLAŞTI
Manchester City'nin Arsenal'i 4-1 ile geçtiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşan Kevin De Bruyne, bu maçla birlikte Premier Lig'de Arsenal'e karşı oynadığı son 12 maçta 9 gol kaydetti.