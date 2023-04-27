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    • 27.04.2023 08:56
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    • 27.04.2023 08:56
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    Manchester City Arsenal maçı Maviler'in!

    İngiltere Premier Lig’in 33’üncü haftasında Manchester City, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Bu sonucun ardından 2 maçı eksik olan City, puanını 73'e çıkararak Arsenal ile puan farkını 2'ye indirdi.

    takvim.com.tr
    Manchester City Arsenal maçı Maviler’in!
    Premier Lig'in 33'üncü haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Michael Oliver yönetti. Manchester City mücadeleye; Ederson - Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Grealish ve Haaland 11'i ile çıktı. Arsenal ise; Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli ve Jesus ile sahadaydı. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 54'üncü dakikalarda Kevin De Bruyne, 45+1'inci dakikada John Stones ve 90+5'inci dakikada Erling Haaland kaydederken, Arsenal'in tek sayısı ise 86'ncı dakikada Rob Holding'ten geldi.

    GUARDIOLA'NIN ARSENAL'E LİGDE YENİLGİSİ YOK

    Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, evinde Arsenal'e karşı 7 Premier Lig maçının hepsini kazandı ve çıktığı bu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde de sadece 4 gol gördü. Öte yandan Arsenal, Manchester City ile oynadığı son 12 Premier Lig maçını da kaybederken, teknik direktör Arteta, Arsenal'in başında 7 Premier Lig maçında City'e diş geçiremedi.

    KEVIN DE BRUYNE YILDIZLAŞTI

    Manchester City'nin Arsenal'i 4-1 ile geçtiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşan Kevin De Bruyne, bu maçla birlikte Premier Lig'de Arsenal'e karşı oynadığı son 12 maçta 9 gol kaydetti.

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