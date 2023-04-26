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    Ronaldo’nun dramı: Yeni takımında adeta kabusu yaşıyor!

    Al Nassr’a transfer olan Ronaldo, yeni takımında kabus gibi günler geçiriyor... Ligde ikinciliğe gerileyen Al Nassr, Şampiyonlar Kupası’na da yarı finalde havlu attı.

    Ronaldo’nun dramı!

    Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir kararla Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atan ve 2,5 yıllık kontrat karşılığı 500 milyon euro kazanacak olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerası adeta kabusa dönüştü.

    Takıma alıştıktan sonra gollerine başlayan CR7 son haftalarda alınan sonuçlardan dolayı adeta şok yaşıyor. 38 yaşındaki forvetin formasını giydiği Al Nassr, ligde şampiyonluk şansını zora sokarken, kupaya da havlu attı.

    LİDERLİĞİ KAPTIRDI
    Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası yarı final maçında El Wehda ile karşılaşan Al-Nassr rakibine 1-0 mağlup olarak elendi.
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