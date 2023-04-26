Ronaldo’nun dramı: Yeni takımında adeta kabusu yaşıyor!

Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir kararla Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atan ve 2,5 yıllık kontrat karşılığı 500 milyon euro kazanacak olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerası adeta kabusa dönüştü.