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    • Spor
    • 26.04.2023 10:32
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    • 26.04.2023 10:32
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    Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye!

    Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, Manchester United'ın yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

    Alex, Schumacher, Ortega, Lugano, Anelka, Roberto Carlos, Hooijdonk, Okocha ve daha niceleri...
    Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

    Kanarya geçmiş yıllarda yurt dışından transfer yaptığı zaman yer yerinden oynardı.
    Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

    Bu yıl kadrosunda ise bu çapta oyuncular yok.
        Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

        Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminden itibaren yeniden piyasayı sarsacak isimleri renklerine katmayı hedefliyor.
        Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

        Bunlardan biri de gelecek sezon Manchester United'ın planları arasında yer almayan yıldız isim...
        Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

        27 yaşındaki oyuncu için şimdiden Premier Lig deviyle kısa süre içinde temas kuracak.
            Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

            Futbolcunun isminin Fenerbahçe ile anılması sarı lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. Bu nedenle Martial ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
            Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

            İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ

            Anthony Martial, futbola Fransa'nın Lyon takımında başladı. Ardından Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise Manchester United'ın yolunu tuttu.
            Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye!

            Son olarak ise Manchester United'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralandı.
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                Haberler Spor Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye!
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