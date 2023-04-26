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    • Spor
    • 26.04.2023 09:32
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    • 26.04.2023 09:47
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    Galatasaray'da şok Zaniolo gelişmesi!

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, gelecek sezon için de çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmzılılarda Icardi ve Zaniolo gibi isimlerin gelecek sezon takımda olup olmayacakları soru işaretlerini koruyor. Bu doğrultuda İtalyan yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

    Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.
    Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

    Cimbom zorlu derbiden 3 puanla dönmek istiyor.
    Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

    Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Gomis krizi devam ediyor.
        Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

        Okan Buruk, Fransız golcünün sarı kırmızılı formayı giymek istemediğini açıklamıştı.
        Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

        Bunun üzerine Galatasaray yönetimi aradaki buzları eritmek için harekete geçti.
        Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

        Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, dün krizin çözümü için gittikleri Florya'da kaptan Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
            Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

            Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor.
            Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

            Sarı kırmzılılarda Icardi ve Zaniolo gibi isimlerin gelecek sezon takımda olup olmayacakları soru işaretlerini koruyor.
            Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

            Bu doğrultuda İtalyan yıldız ile ilgili flaş bir haber geldi.

                Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

                Sarı kırmızılı takımın Serie A devi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ülkesinde transfer gündeminden düşmüyor.
                Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

                La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Torino ekibi Juventus'un yaz transfer dönemi hedeflerinden birinin Zaniolo olduğu belirtildi.
                Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

                JUVE'NİN LİSTESİNDE

                Juventus'un hücum hattına takviye planladığı ve Zaniolo'nun bir kez daha Transfer listesinde yer aldığı kaydedildi. İtalyan yıldızla ayrıca Milan'ın da ilgilendiği öne sürüldü.
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