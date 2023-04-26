Galatasaray’da şok Zaniolo gelişmesi!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.
Cimbom zorlu derbiden 3 puanla dönmek istiyor.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Gomis krizi devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.
Cimbom zorlu derbiden 3 puanla dönmek istiyor.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Gomis krizi devam ediyor.
Okan Buruk, Fransız golcünün sarı kırmızılı formayı giymek istemediğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Galatasaray yönetimi aradaki buzları eritmek için harekete geçti.
Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, dün krizin çözümü için gittikleri Florya'da kaptan Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor.
Sarı kırmzılılarda Icardi ve Zaniolo gibi isimlerin gelecek sezon takımda olup olmayacakları soru işaretlerini koruyor.
Bu doğrultuda İtalyan yıldız ile ilgili flaş bir haber geldi.
Sarı kırmızılı takımın Serie A devi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ülkesinde transfer gündeminden düşmüyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Torino ekibi Juventus'un yaz transfer dönemi hedeflerinden birinin Zaniolo olduğu belirtildi.
JUVE'NİN LİSTESİNDE
Juventus'un hücum hattına takviye planladığı ve Zaniolo'nun bir kez daha Transfer listesinde yer aldığı kaydedildi. İtalyan yıldızla ayrıca Milan'ın da ilgilendiği öne sürüldü.
DÖNMEK İSTİYOR
23 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun İtalya'ya geri dönmek istediği kaydedildi.