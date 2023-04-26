Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada fırsatı elinin tersiyle itti





BİZİM İÇİN AĞIR BİR DARBE OLDU

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Tabii ki 90 artılarda gol yemek herkesi geriyor. Beni de, taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkeste olumsuz bir iz bırakıyor" dedi. Portekizli teknik adam, "Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün 3 gol yedik ama İrfan'ın kalesine gelmiyorlardı. Rakibimiz ile puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık. İki takım da berabere kaldığı için durum aynı devam ediyor, değişmedi" ifadelerini kullandı.