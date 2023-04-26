Beşiktaş’ın yıldızı Romain Saiss'ten flaş açıklamalar: "Derbiyi iple çekiyoruz"





İLK TERCİHİM GALATASARAY

Galatasaray ile adete küllerinden doğan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın PSG'den çok uygun bir bedelle kiraladığı golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu. L'Equipe yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu ve sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Yıldız golcü, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek" ifadelerini kullandı. Fransız ekibi oyuncuyu kadroda tutmak istemediği için gelecek olan teklifleri değerlendiriyor.



DERBİDE SACHA BOEY YAKINDAN İZLENECEK

G.Saray'ın yıldız kanat oyuncularından Sacha Boey, Beşiktaş derbisinde yakından takip edilecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan genç yıldız için İspanyol, İngiliz ve İtalyan scoutların Vodafone Park'a geleceği ve derbiyi takip edeceği öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile birlikte performansı zirve yapan Boey, Karagümrük maçında fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi konumunda.



DEV DERBİ 4 HAZİRAN'DA

G.Saray - F.Bahçe derbisi 4 Haziran'a planlanıyor. TFF en son 35. haftayı 20-21-22 Mayıs, kupa yarı final ikinci maçlarını da 23-24-25 Mayıs olarak açıklamıştı. Bu durumda 36. hafta 26-29 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kalırsa da 30-31 Mayıs ve 1 Haziran'da oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu 37. hafta da 3-4-5 Haziran'da. Türkiye Kupası finali 7 Haziran'da... Son haftanın iddiasız maçları 9 Haziran'a, Avrupa katılımı ve düşmeme yarışını ilgilendiren maçları ise 11 Haziran'a planlanıyor.



TEK KAZANAN ADANA DEMİR

Süper Lig'in 31. haftasında iç sahada oynadığı maçı kazanan tek takım, Kayserispor'u 5-3'lük skorla yenen Adana Demirspor oldu. Vincenzo Montella ve ekibi 57 puanla puan tablosunda 4. sırada yer alıyor.



MAÇ SATIN ALMAK ZOR!

İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid'in Başkanı Enrique Cerezo, "35 yıldır futbolun içindeyim. Hakeme rüşvet verildiğini hiç duymadım. Zaten maç satın almak çok zor" ifadelerini kullandı.



TELEKOM'UN HEDEFİ FİNAL

7 Days Avrupa Kupası yarı finalinde bugün Türk Telekom, Ukrayna ekibi Prometey ile saat 19.00'da Letonya'da karşılaşacak. Turu geçen takım, Gran Canaria-Badalona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



NBA'DE ÖDÜL MARKKANEN'İN

Utah Jazz'ın Finlandiyalı forveti Lauri Markkanen, sezonun en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi. Markkanen, bu sezon 25.6 sayı, 8.6 ribaund, 1.9 asist ve 9 serbest atış ortalaması yakaladı.



DERBİ İÇİN MORAL YEMEĞİ

Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyet ve futbolcuların Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesinde birlikteliği artırmak için yemek organizasyonu yapmayı düşündüğü öğrenildi.



VİNCENT COMPANY BURNLEY'DE KALIYOR

İngiltere Championchip ekibi Burnley'i yeniden Premier Lig'e çıkaran Vincent Company'e Tottenham'ın talip olduğu öne sürüldü. Belçikalı çalıştırıcının Tottenham'ın teklifini kabul etmediği ve Burnley kulübüne takımda kalıcağını söylediği belirtildi. Company'nin adı daha önce Chelsea ile de anılmıştı.



ATINÇ'TAN BÜYÜK KATKI

Göztepe'de forma giyen savunma oyuncusu Atınç Nukan, Sarı-Kırmızılılarda son 3 maçta 2 gol atarak takımının puan ve puanlar almasına katkı verdi. Tecrübeli oyuncu, Altay maçında beraberlik golünü atmıştı.



SİVASSPOR KENDİNE GELDİ

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzon'u 4-1 yenmeyi başaran Sivas, Antalya'yı da deplasmanda 2-1 mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaştı. Yiğido, hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak.

İTALYA VE İSPANYA RÜZGARI

Avrupa kupalarında futbola İtalya, basketbola ise İspanya takımları damga vurdu. Futbolda 5 İtalya ekibi, yarı final aşamasına geldi. Basketbolda ise 6 İspanya temsilcisi, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.



POCHETTİNO SESLERİ

Geçici olarak Frank Lampard'ı anlaşan İngiliz ekibi Chelsea'de sezon sonunda takımın başına daha önce Premier Lig'de Tottenham ve Southampton'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'nun getirilmesi bekleniyor.