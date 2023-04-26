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    Beşiktaş’ın yıldızı Romain Saiss'ten flaş açıklamalar: "Derbiyi iple çekiyoruz"

    Beşiktaş’ın yıldızı Romain Saiss, Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Faslı stoper, “Özel bir maç olacak. Tek hedefimiz 3 puan almak” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Derbiyi iple çekiyoruz

    Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisiyle ilgili Romain Saiss'ten iddialı açıklamalar geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Faslı stoperi tek hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi. Romain Saiss, "Evimizde ezeli rakibimizle çok özel ve değerli bir maç oynayacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağımız bu derbiyi kazanmayı her şeyden çok istiyoruz. Maçı iple çekiyoruz. Hafta boyunca rakibimize hazırlanacağız. 3 puana ihtiyacımız var. Galatasaray maçında mutlaka galip gelmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ümraniyespor maçında istekli bir görüntü çizen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 23 maçta 1770 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.



    JUVE'YE YENİ ŞOK
    İtalya Serie A takımlarından Juventus'la ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde denetçilere, hissedarlara ve UEFA''ya yanlış bilançolar ilettiği öne sürülen ve bir sonraki duruşmaya kadar silinen 15 puanını geri alan Juve'nin Finansal Fair Play kriterlerini yerine getirmediği için UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edileceği iddia edildi.



    PSG'NİN GÖZÜ OSİMHEN'DE
    Fransız basını PSG'nin, Napoli'deki performansıyla parmak ısırtan Victor Osimhen için 150 milyon euro'yu gözden çıkardığını iddia etti. Nijeryalı forvetin ise Premier Lig'de oynama isteği bulunuyor. Sezon sonunda İtalya'dan ayrılması beklenen Osimhen, Napoli formasıyla ligde 25 maça çıkıp 21 gol, 5 asiste imza attı. 24 yaşındaki forvet bu performansıyla Napoli'yi adım adım şampiyonluğa taşıyor.



        TFF İLE TELEKOM'DAN E-SÜPER LİG IMZASI
        Türk Telekom, TFF ile e-Süper Lig için isim ve yayın sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Buna göre Nisan- Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarında isim sponsorluğunun yanı sıra Tivibu da maç yayınlarını gerçekleştirecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemizde futbola olan ilgiyi düşündüğümüzde, Süper Lig takımlarıyla etkileşim sunan e-Spor liginin destekçisi olmak çok kıymetli. TFF'ye teşekkür ediyorum" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Ben e-Spor alanında bir çığır açılacağını düşünüyorum" dedi.



        FENERBAHÇE OLYMPIAKOS DEPLASMANINDA
        THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ilk maçında bugün Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final-Four'a yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un sahasında oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe normal sezonu 8. sırada, Olympiakos ise zirvede tamamladı.



        GİRESUNSPOR'DA KELEŞ İSTİFASINI VERDİ
        Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Hakan Keleş, Başakşehir'e 4-2 kaybettikleri maçın ardından başkan Nahid Yamak'a istifasını sundu. Şehrin ileri gelenlerinin Keleş'i bu kararından geri döndürmek için devreye girdiği, 51 yaşındaki teknik adamın ise kalan haftalar için kan değişimine ihtiyaç olduğunu söylediği öğrenildi. Giresunspor bu sezon Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet 9 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.



            MANCHESTER UNİTED'DAN NEYMAR SÜRPRİZİ
            Kariyerine Fransız ekibi Paris Saint Germain'de devam eden Neymar ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre; Brezilyalı yıldıza Premier Lig devi Manchester United ilgi gösteriyor. Sözleşmesi 2025'te sona erecek Neymar'ın söz konusu kontratı 2027'ye kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor. Güncel değeri 80 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon oynadığı 29 maçta 18 gol, 16 asist üretti.



            GALATASARAY'A GOLÜM VAR
            Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a döndükten sonra istekli görüntüsüyle dikkati çeken Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde de teknik ekibin en büyük kozlarından biri olacak. 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde mücadeleci ruhuyla taraftarların beğenisini kazanan Kamerunlu golcü, Galatasaray derbisinde de gol atmak istiyor. Son oynadığı 7 maçta attığı 7 golle sükse yapan futbolcu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşamıştı. Galatasaray maçında gol sözü veren 31 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın 7 golün yanı sıra 1 de asisti bulunuyor.



            HERKESİN DİLİNDE ARDA VAR
            Fenerbahçe, pazartesi gecesi evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şok yaşarken, Arda Güler'in performansı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İstanbulspor'a 2 gol atan 18 yaşındaki yıldız oyuncu özellikle attığı 2. golle herkesin gözündeki pası sildi. Sanal alemde "Büyük bir yıldız doğuyor", "Tek başına takım", "Sahadaki tek iyi şeydi" gibi yorumlar yapılırken, Avrupa'da da Arda'nın maçtaki performansı ve golleri görüntülerle servis edildi. Dış basında yer alan haberlerde Avrupa'nın önemli kulüplerinin Arda Güler'in peşinde olduğu ve Fenerbahçe'nin neredeyse her maçına temsilci gönderdiği de kaydedildi.



                İLK TERCİHİM GALATASARAY
                Galatasaray ile adete küllerinden doğan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın PSG'den çok uygun bir bedelle kiraladığı golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu. L'Equipe yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu ve sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Yıldız golcü, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek" ifadelerini kullandı. Fransız ekibi oyuncuyu kadroda tutmak istemediği için gelecek olan teklifleri değerlendiriyor.

                DERBİDE SACHA BOEY YAKINDAN İZLENECEK
                G.Saray'ın yıldız kanat oyuncularından Sacha Boey, Beşiktaş derbisinde yakından takip edilecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan genç yıldız için İspanyol, İngiliz ve İtalyan scoutların Vodafone Park'a geleceği ve derbiyi takip edeceği öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile birlikte performansı zirve yapan Boey, Karagümrük maçında fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi konumunda.

                DEV DERBİ 4 HAZİRAN'DA
                G.Saray - F.Bahçe derbisi 4 Haziran'a planlanıyor. TFF en son 35. haftayı 20-21-22 Mayıs, kupa yarı final ikinci maçlarını da 23-24-25 Mayıs olarak açıklamıştı. Bu durumda 36. hafta 26-29 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kalırsa da 30-31 Mayıs ve 1 Haziran'da oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu 37. hafta da 3-4-5 Haziran'da. Türkiye Kupası finali 7 Haziran'da... Son haftanın iddiasız maçları 9 Haziran'a, Avrupa katılımı ve düşmeme yarışını ilgilendiren maçları ise 11 Haziran'a planlanıyor.

                TEK KAZANAN ADANA DEMİR
                Süper Lig'in 31. haftasında iç sahada oynadığı maçı kazanan tek takım, Kayserispor'u 5-3'lük skorla yenen Adana Demirspor oldu. Vincenzo Montella ve ekibi 57 puanla puan tablosunda 4. sırada yer alıyor.

                MAÇ SATIN ALMAK ZOR!
                İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid'in Başkanı Enrique Cerezo, "35 yıldır futbolun içindeyim. Hakeme rüşvet verildiğini hiç duymadım. Zaten maç satın almak çok zor" ifadelerini kullandı.

                TELEKOM'UN HEDEFİ FİNAL
                7 Days Avrupa Kupası yarı finalinde bugün Türk Telekom, Ukrayna ekibi Prometey ile saat 19.00'da Letonya'da karşılaşacak. Turu geçen takım, Gran Canaria-Badalona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

                NBA'DE ÖDÜL MARKKANEN'İN
                Utah Jazz'ın Finlandiyalı forveti Lauri Markkanen, sezonun en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi. Markkanen, bu sezon 25.6 sayı, 8.6 ribaund, 1.9 asist ve 9 serbest atış ortalaması yakaladı.

                DERBİ İÇİN MORAL YEMEĞİ
                Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyet ve futbolcuların Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesinde birlikteliği artırmak için yemek organizasyonu yapmayı düşündüğü öğrenildi.

                VİNCENT COMPANY BURNLEY'DE KALIYOR
                İngiltere Championchip ekibi Burnley'i yeniden Premier Lig'e çıkaran Vincent Company'e Tottenham'ın talip olduğu öne sürüldü. Belçikalı çalıştırıcının Tottenham'ın teklifini kabul etmediği ve Burnley kulübüne takımda kalıcağını söylediği belirtildi. Company'nin adı daha önce Chelsea ile de anılmıştı.

                ATINÇ'TAN BÜYÜK KATKI
                Göztepe'de forma giyen savunma oyuncusu Atınç Nukan, Sarı-Kırmızılılarda son 3 maçta 2 gol atarak takımının puan ve puanlar almasına katkı verdi. Tecrübeli oyuncu, Altay maçında beraberlik golünü atmıştı.

                SİVASSPOR KENDİNE GELDİ
                Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzon'u 4-1 yenmeyi başaran Sivas, Antalya'yı da deplasmanda 2-1 mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaştı. Yiğido, hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak.

                İTALYA VE İSPANYA RÜZGARI
                Avrupa kupalarında futbola İtalya, basketbola ise İspanya takımları damga vurdu. Futbolda 5 İtalya ekibi, yarı final aşamasına geldi. Basketbolda ise 6 İspanya temsilcisi, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

                POCHETTİNO SESLERİ
                Geçici olarak Frank Lampard'ı anlaşan İngiliz ekibi Chelsea'de sezon sonunda takımın başına daha önce Premier Lig'de Tottenham ve Southampton'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'nun getirilmesi bekleniyor.

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