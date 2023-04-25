Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aslan'ı gözüne kestirdi

Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapatan Beşiktaş, şimdi tüm konsantrasyonunu hafta sonunda sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbiye çevirdi. Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçı yardımcıları ile takip etti. Galatasaray'ı tam anlamıyla tahkik eden Şenol Güneş'in yardımcılarına "Galatasaray'ın zaafları çok net. Sol kanadı korumakta zorlanıyorlar.
GÜNEŞ TEK TEK TESPİT ETTİ...
Bunun yanında geri dönüşlerde de zaafları var. Zaaflarını iyi kullanırsak derbiyi rahat kazanabiliriz" dediği öğrenildi. Teknik patron Şenol Güneş, bu hafta içinde yapılacak taktik antrenmanlarda orta sahayı kısa yoldan geçmenin ve Galatasaray'ın zaaflarının üzerine en net şekilde gitmenin hazırlıklarını yapacak. Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, hem matematiksel olarak iddialarını sürdürmek hem de takımın kazanma alışkanlığını en üst seviyeye çıkarmak için bu maçta mutlak olarak 3 puanı hedefliyor.