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    Okan Buruk’tan, Fransız golcü hakkında flaş açıklama

    Buruk: Gomis, Alanya maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için artık oynamak istemediğini söyledi. ‘Gurur meselesi’ dedi. Fransız futbolcu, “Sırt ağrım vardı. Puan kaybının sorumlusu ben değilim” ifadelerini kullandı.

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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçının basın toplantısında flaş bir açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçen hafta Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşırken, Mauro Icardi sakatlandı ve ikinci yarıya Arjantinli'nin yerine Barış Alper Yılmaz girdi. Gomis ise oyuna 80'de alındı.



    Okan Buruk, dünkü maçta forma giymeyen Fransız futbolcu için, "Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu iletti" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Karagümrük maçı sonrası bu durumla ilgili konuştu.



    Başkan Özbek, "Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli. Çıkışını yadırgadım. Burada sahadaki patron Okan hoca. Okan hoca nasıl takdir ettiyse tüm oyuncular saygı duymalı" diye konuştu. Başkan Özbek şampiyonluk yarışı içinse, "Ligdeki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olan takımların bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına çok güveniyorum. Güzel maç olacak. Sahadan galip çıkan takım Galatasaray olacak" yorumunda bulundu.



        GOMİS: SORUMLU BEN DEĞİLİM
        Gomis, Twitter hesabından Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası bir paylaşımda bulundu. Fransız isim, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz" dedi.

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