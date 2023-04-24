Okan Buruk’tan, Fransız golcü hakkında flaş açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçının basın toplantısında flaş bir açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçen hafta Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşırken, Mauro Icardi sakatlandı ve ikinci yarıya Arjantinli'nin yerine Barış Alper Yılmaz girdi. Gomis ise oyuna 80'de alındı.
Okan Buruk, dünkü maçta forma giymeyen Fransız futbolcu için, "Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu iletti" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Karagümrük maçı sonrası bu durumla ilgili konuştu.
Başkan Özbek, "Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli. Çıkışını yadırgadım. Burada sahadaki patron Okan hoca. Okan hoca nasıl takdir ettiyse tüm oyuncular saygı duymalı" diye konuştu. Başkan Özbek şampiyonluk yarışı içinse, "Ligdeki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olan takımların bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına çok güveniyorum. Güzel maç olacak. Sahadan galip çıkan takım Galatasaray olacak" yorumunda bulundu.