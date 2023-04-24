Okan Buruk’tan, Fransız golcü hakkında flaş açıklama





GOMİS: SORUMLU BEN DEĞİLİM

Gomis, Twitter hesabından Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası bir paylaşımda bulundu. Fransız isim, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz" dedi.

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