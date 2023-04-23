Trabzonspor'un teknik çalıştırıcısı Nenad Bjelica takımdaki hedefini belirledi





GÜREŞ BİZİM ATA SPORUMUZ!

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya yağmuru sürüyor. Grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, finalde Macaristan'dan Istvan Takacs'a 5-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.



İSMAİL'E 'HAZIR OL' EMRİ

Fenerbahçe'de yarın oynanacak İstanbulspor maçının kadrosu şekillenmeye başladı. Sarı-Lacivertli ekipte Willian Arao'nun yerine İsmail Yüksek'in oynama ihtimali güçlendi. Son oynanan ve 2-1 kazanılan Başakşehir maçında vasat bir görüntü çizen Arao'nun yerine teknik direktör Jorge Jesus'un İsmail Yüksek'i 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın İsmail Yüksek ile görüşme yaptığı da gelen haberler arasında. İsmail Yüksek, Ankaragücü ve Karagümrük maçlarında başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. İsmail ayrıca düzenli olarak da milli takıma çağrılmaya başlamıştı.



BASKI HİSSETMİYORUM

Arda Güler, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. Futbol oynuyoruz, bu bizim işimiz ve en mutlu olduğumuz şey. Keyif almamız gerekiyor" dedi. Genç yıldız, "Son dakika golleri bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamalıyız. Taraftarlarımız biraz rahat maç izlemeli. Ancak bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Son ana kadar devam edeceğiz ve inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.



SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ

Çaykur Rize'nin başkanı İbrahim Turgut, büyük dayanışmanın kendilerini daha da güçlü konuma getirdiğini, kalan 5 maçı en iyi şekilde değerlendirip 1 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döneceklerini belirtti.



ECZACIBAŞI ZİRVEDE BİTİRDİ

Sultanlar Ligi 26. ve son hafta maçında deplasmanda İlbank'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yendi. Eczacı, galibiyet serisini 26'ya çıkarttı ve normal sezonu lider olarak tamamladı.



BARCELONA TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona'da Lamine Yamal, Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı. 15 yaşındaki Yamal, Barcelona tarihinde maç kadrosuna alınan en genç oyuncu oldu. Lider Barcelona'nın Atletico maçı bugün saat 17.15'te.



EYÜP YİNE TAKILDI

TFF 1. Lig'de Eyüpspor, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 25'te Recep Niyaz ile öne geçti. Pendik, 40'ta Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle 1 puanı kaptı. Eyüp'ün başına geçen hafta geçen Arda Turan ikinci maçında da galibiyet göremedi. Eyüpspor geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.



SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada heyecan bugün oynanacak iki maçla sürecek. Kasımpaşa ile Konyaspor saat 13.30'da karşılaşacak. 16.00'da ise Adana Demirspor'un konuğu Yukatel Kayserispor olacak.



HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçında tek hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgularken, "Ligde iyi noktaya geldikten sonra Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.



ÖMER ERDOĞAN ALANYA'DA

Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın getirildiğini duyurdu. Taraflar, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar imza attı. Ömer Erdoğan, "Kalan 6 maçın hepsine talibiz" dedi.



KNİCKS SERİDE 2-1 YAPTI

NBA'de New York Knicks play-off ilk turu 3. maçında Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 99-79 yenip seride 2-1 öne geçti. Cedi maçta 16 dakikada 2 ribaunt ve 1 top çalma ile oynadı.

Derbi öncesi sarı alarm verildi



LİDER SEYRANTEPE'DE SAHNEDE

G.Saray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Cimbom'da Barış Alper cezası nedeniyle oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Icardi'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.



ANADOLU EFES DEPLASMANDA KAYBOLDU

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Tofaş'a 66-63 kaybetti. Efes 8. yenilgisini alırken Tofaş ise 11. galibiyetine ulaştı. Tofaş'ta Tyler McIntyre 16, Efes'te ise Clyburn 18, Micic de 17 sayı üretti. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Merkezefendi: 79- 72, Manisa-Bursa: 82-87, G.Saray-B.Çekmece: 82-92.