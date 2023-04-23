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    Trabzonspor'un teknik çalıştırıcısı Nenad Bjelica takımdaki hedefini belirledi

    Sivas yenilgisini masaya yatıran ve analizler yapan Nenad Bjelica, daha sert ve daha agresif bir takım oluşturmayı hedefliyor. Hırvat hoca, birebir görüşmeler de yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Daha sert daha agresif

    Trabzon'un yeni hocası Nenad Bjelica, Sivas yenilgisinin ardından ekibiyle analizler yaptı. Hırvat çalıştırıcı, 4-3-3 sistemini oturtmayı hedefliyor. Haftanın bay geçilmesi ve bir sonraki maça kadar 9 günlük sürenin bulunması teknik ekip için avantaj olacak. Futbolcularla birebir görüşecek olan Bjelica, daha ofansif, daha agresif ve sertliği benimseyen bir takım oluşturmaya çalışacak. Sakat olan Abdülkadir Ömür ve Trezeguet'in dışında cezası biten Bakasetas'ın dönüşü Nenad Bjelica'yı rahatlatacak.



    GOMEZ İÇİN GERİ SAYIM
    Sezon başında Valen- DAHA AGRESİF cia'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maxi Gomez, kendisinden istenilen performansı ortaya koyamadı. Bordo- Mavililer'e 1 veya daha fazla sayıda forvet transferinin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 22 maçta 5 gol 4 asist üreten Gomez'in kalan maçlarda performansında büyük bir değişiklik olmaması halinde teklifler değerlendirilecek. Son kararı ise Nenad Bjelica verecek.



    BAYERN KOLTUĞU DORTMUND'A VERDI
    Bundesliga'nın lideri Bayern Münih 29. haftada deplasmanda Mainz'a 3-1 yenildi. Borussia Dortmund ise Frankfurt'u 4-0 mağlup etti. Bayern 59 puanda kalırken 2. sıraya düştü. Dortmund 60 puanla lider oldu.



        MAHREZ CITY'YI FİNALE ÇIKARDI
        İngiltere FA Cup yarı finalinde Manchester City, Sheffield United'ı 3-0 yenip finale yükseldi. Golleri 43 (penaltı), 61 ve 66'da Riyad Mahrez attı. Yarı finalde diğer maç bugün 18.30'da Brighton ile ManU arasında olacak.



        FİNALDE İLK RAUNT F.BAHÇE'NİN
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off finali ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, kıran kırana geçen maçta ÇBK Mersin Yenişehir'i 75-68 mağlup etti. İlk periyodu ev sahibi 21-20 önde geçti. İkinci çeyrekte Fenerbahçe 41-37 üstünlüğü aldı. Üçüncü rauntta iki takım da 19'ar sayı attı. Son bölümde Sarı-Lacivertliler, Olcay Çakır Turgut'un katkısıyla rakibini yendi. İkinci maç bugün saat 18.00'de oynanacak.



        CİMBOM'DAN KOPAMAYACAK
        9 yıl süren Napoli macerasının ardından Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sergilediği performans ve mücadeleci ruhu ile taraftarların da sevgilisi oldu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan futbolcunun opsiyonu, Kayserispor maçıyla birlikte devreye girdi. Mertens'ten uzun vadeli bir şekilde yararlanmak isteyen yönetim, 35 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha takıma katkı sağlamasının ardından teknik ekipte devam etmesini gündemine aldı. Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Mertens'in futbol kariyerini noktaladıktan sonra Okan Buruk'un ekibine dahil edilmesi hedefleniyor. Bu sezon Galatasaray'da 26 maça çıkan Dries Mertens, attığı 7 golün yanı sıra 4 asistlik katkı sağladı.



            GÜREŞ BİZİM ATA SPORUMUZ!
            Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya yağmuru sürüyor. Grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, finalde Macaristan'dan Istvan Takacs'a 5-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

            İSMAİL'E 'HAZIR OL' EMRİ
            Fenerbahçe'de yarın oynanacak İstanbulspor maçının kadrosu şekillenmeye başladı. Sarı-Lacivertli ekipte Willian Arao'nun yerine İsmail Yüksek'in oynama ihtimali güçlendi. Son oynanan ve 2-1 kazanılan Başakşehir maçında vasat bir görüntü çizen Arao'nun yerine teknik direktör Jorge Jesus'un İsmail Yüksek'i 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın İsmail Yüksek ile görüşme yaptığı da gelen haberler arasında. İsmail Yüksek, Ankaragücü ve Karagümrük maçlarında başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. İsmail ayrıca düzenli olarak da milli takıma çağrılmaya başlamıştı.

            BASKI HİSSETMİYORUM
            Arda Güler, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. Futbol oynuyoruz, bu bizim işimiz ve en mutlu olduğumuz şey. Keyif almamız gerekiyor" dedi. Genç yıldız, "Son dakika golleri bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamalıyız. Taraftarlarımız biraz rahat maç izlemeli. Ancak bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Son ana kadar devam edeceğiz ve inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.

            SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ
            Çaykur Rize'nin başkanı İbrahim Turgut, büyük dayanışmanın kendilerini daha da güçlü konuma getirdiğini, kalan 5 maçı en iyi şekilde değerlendirip 1 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döneceklerini belirtti.

            ECZACIBAŞI ZİRVEDE BİTİRDİ
            Sultanlar Ligi 26. ve son hafta maçında deplasmanda İlbank'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yendi. Eczacı, galibiyet serisini 26'ya çıkarttı ve normal sezonu lider olarak tamamladı.

            BARCELONA TARİHİNE GEÇTİ
            Barcelona'da Lamine Yamal, Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı. 15 yaşındaki Yamal, Barcelona tarihinde maç kadrosuna alınan en genç oyuncu oldu. Lider Barcelona'nın Atletico maçı bugün saat 17.15'te.

            EYÜP YİNE TAKILDI
            TFF 1. Lig'de Eyüpspor, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 25'te Recep Niyaz ile öne geçti. Pendik, 40'ta Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle 1 puanı kaptı. Eyüp'ün başına geçen hafta geçen Arda Turan ikinci maçında da galibiyet göremedi. Eyüpspor geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

            SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR
            Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada heyecan bugün oynanacak iki maçla sürecek. Kasımpaşa ile Konyaspor saat 13.30'da karşılaşacak. 16.00'da ise Adana Demirspor'un konuğu Yukatel Kayserispor olacak.

            HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI
            Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçında tek hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgularken, "Ligde iyi noktaya geldikten sonra Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.

            ÖMER ERDOĞAN ALANYA'DA
            Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın getirildiğini duyurdu. Taraflar, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar imza attı. Ömer Erdoğan, "Kalan 6 maçın hepsine talibiz" dedi.

            KNİCKS SERİDE 2-1 YAPTI
            NBA'de New York Knicks play-off ilk turu 3. maçında Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 99-79 yenip seride 2-1 öne geçti. Cedi maçta 16 dakikada 2 ribaunt ve 1 top çalma ile oynadı.
            Derbi öncesi sarı alarm verildi

            LİDER SEYRANTEPE'DE SAHNEDE
            G.Saray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Cimbom'da Barış Alper cezası nedeniyle oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Icardi'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.

            ANADOLU EFES DEPLASMANDA KAYBOLDU
            Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Tofaş'a 66-63 kaybetti. Efes 8. yenilgisini alırken Tofaş ise 11. galibiyetine ulaştı. Tofaş'ta Tyler McIntyre 16, Efes'te ise Clyburn 18, Micic de 17 sayı üretti. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Merkezefendi: 79- 72, Manisa-Bursa: 82-87, G.Saray-B.Çekmece: 82-92.

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            Haberler Spor Trabzonspor'un teknik çalıştırıcısı Nenad Bjelica takımdaki hedefini belirledi
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