Okan Buruk'tan flaş sözler! "Fenerbahçe ciddiyetini kaybetti"

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Maçın ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı 2. penaltıya ithafen 'ofsaytımsının ardından penaltımsı' paylaşımı yaptı.
Okan Buruk konuyla ilgili takvim.com.tr'nin sorduğu soruya şöyle yanıt verdi;
"Fenerbahçe neredeyse her gün bir açıklama yapıyor. Böyle olunca da açıklamalar ciddiyetini kaybediyor.
Galatasaray lider olduğu için bu tartışmalar olacaktır. Ama biz oyunumuza bakacağız. Kadıköy'de nasıl yaptıysak, öyle devam edeceğiz."