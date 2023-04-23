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    • 23.04.2023 22:35
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    • 23.04.2023 22:44
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    Okan Buruk'tan flaş sözler! "Fenerbahçe ciddiyetini kaybetti"

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından takvim.com.tr'nin sorduğu "Fenerbahçe'nin 'penaltımsı' açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna flaş bir yanıt verdi...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Okan Buruk’tan flaş F.Bahçe sözleri: Ciddiyet...

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

    Maçın ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı 2. penaltıya ithafen 'ofsaytımsının ardından penaltımsı' paylaşımı yaptı.



    Okan Buruk konuyla ilgili takvim.com.tr'nin sorduğu soruya şöyle yanıt verdi;

    "Fenerbahçe neredeyse her gün bir açıklama yapıyor. Böyle olunca da açıklamalar ciddiyetini kaybediyor.



    Galatasaray lider olduğu için bu tartışmalar olacaktır. Ama biz oyunumuza bakacağız. Kadıköy'de nasıl yaptıysak, öyle devam edeceğiz."
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