6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Lider Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılılar 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3'ü yakalamayı başardı ancak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybetmiş oldu.
Maçta Galatasaray'ın gollerini Kerem, Oliveira ve Boey atarken Karagümrük'ün golleri Borini (2) ve Diagne'den geldi. Aslan bu skorun ardından Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltmiş oldu.
ASLAN'DA TEK DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında tek değişiklik yaptı.