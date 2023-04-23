6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

MAURO ICARDİ YEDEKLERDE



Alanyaspor maçında sakatlanan devre arasında oyundan çıkan sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ardından risk edilmeyen Icardi, Karagümrük mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.



NİCOLO ZANİOLO LİGDE İLK KEZ 11'DE



Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Karagümrük karşısında 11'de başladı. İkinci transfer döneminde Roma'dan takıma katılan Zaniolo, bugüne kadar Süper Lig'de 5 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk kez ligde 11'de görev aldı.



Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Juan Mata, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi yer aldı.



