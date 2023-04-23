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    • 23.04.2023 17:46
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    • 23.04.2023 21:17
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    6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük'ü geçemedi!

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Lider Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılılar 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3'ü yakalamayı başardı ancak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybetmiş oldu. Maçta Galatasaray'ın gollerini Kerem, Oliveira ve Boey atarken Karagümrük'ün golleri Borini (2) ve Diagne'den geldi. Aslan bu skorun ardından Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltmiş oldu.

    takvim.com.tr
    6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Lider Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılılar 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3'ü yakalamayı başardı ancak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybetmiş oldu.

    6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

    Maçta Galatasaray'ın gollerini Kerem, Oliveira ve Boey atarken Karagümrük'ün golleri Borini (2) ve Diagne'den geldi. Aslan bu skorun ardından Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltmiş oldu.

    6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

    ASLAN'DA TEK DEĞİŞİKLİK!

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında tek değişiklik yaptı.
        6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

        Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Karagümrük karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yerine İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ya görev verdi.
        6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından dolayı kadroda bulunmazken, Bafetimbi Gomis ise bel ağrılarından dolayı kadroda yer almadı.
        6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

        MAURO ICARDİ YEDEKLERDE

        Alanyaspor maçında sakatlanan devre arasında oyundan çıkan sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ardından risk edilmeyen Icardi, Karagümrük mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

        NİCOLO ZANİOLO LİGDE İLK KEZ 11'DE

        Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Karagümrük karşısında 11'de başladı. İkinci transfer döneminde Roma'dan takıma katılan Zaniolo, bugüne kadar Süper Lig'de 5 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk kez ligde 11'de görev aldı.

        Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11'i ile başladı.

        Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Juan Mata, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi yer aldı.
            6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük’ü geçemedi!

            TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

            Bu sezon Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.

            Taraftarlar ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tribünlere 'Çocuklarla beraber canlanacak tüm hayaller' ve 'Çocuklar gülsün dünya gülsün' pankartları açtı.
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            Haberler Spor 6 gollü maçta Galatasaray Karagümrük'ü geçemedi!
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