Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Newcastle Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'nin genç yıldızları radara girdi

    Newcastle United’ın scoutları, Fenerbahçe-İstanbulspor maçında sarı lacivertlilerin yıldız isimlerini Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nu tribünden izleyecek.

    Newcastle Kadıköy’e geliyor

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları yakın markajda... Sarı-Lacivertliler'de bu sezon gösterdikleri performansla adlarından fazlasıyla bahsettiren Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, yarın oynanacak İstanbulspor maçında da tribünden takip edilecek.

    Premier Lig ekibi Newcastle United'ın scoutlarının İstanbulspor maçında iki yıldızı izleyeceği belirtildi. İngiliz ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalarak iki yıldızın transferini bitirmek istediği biliniyor.

    DEVLER SIRAYA GİRDİLER...
    Hollanda devi Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan eski futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yıldızları tribünden takip etmişti.

        Newcastle ve Ajax dışında da birçok kulüp Fenerbahçe'nin yıldızları için sıraya girmiş durumda.

        Sarı-Lacivertliler'in 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler bu sezon 26 maçta forma giyerken 4 gol, 4 asist üretti. 23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ise 39 karşılaşmada görev aldı.

        1 gol atarken 3 de asiste imza attı. Fenerbahçe'nin iki yıldız futbolcudan bonservis beklentisi yaklaşık 45 milyon euro.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Aileye 6 adımda koruma
        Haberler Spor Newcastle Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'nin genç yıldızları radara girdi
            loading
            SON DAKİKA