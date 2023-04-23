Newcastle Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'nin genç yıldızları radara girdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları yakın markajda... Sarı-Lacivertliler'de bu sezon gösterdikleri performansla adlarından fazlasıyla bahsettiren Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, yarın oynanacak İstanbulspor maçında da tribünden takip edilecek.
Premier Lig ekibi Newcastle United'ın scoutlarının İstanbulspor maçında iki yıldızı izleyeceği belirtildi. İngiliz ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalarak iki yıldızın transferini bitirmek istediği biliniyor.
DEVLER SIRAYA GİRDİLER...
Hollanda devi Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan eski futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yıldızları tribünden takip etmişti.