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    • Spor
    • 23.04.2023 12:46
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    • 23.04.2023 12:46
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    İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!

    Son dakika spor haberleri... Merkez Hakem Kurulu yaptığı açıklama ile VAR'da ve maçlarda orta hakem olarak görev alan bazı isimlere ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka verilmeyeceğini duyurmuştu. O hakemler belli oldu.

    takvim.com.tr
    İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!

    Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

    İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!

    Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.
    İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!

    Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.
        İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!

        Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.
        İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!

        4 HAKEM KIZAĞA ÇEKİLDİ

        Bu arada kızağa çekilen hakemlerin isimleri netleşti. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre o isimler...
        İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!

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            Haberler Spor İşte kalan haftalarda görev alamayacak 4 hakem!
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