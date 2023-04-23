Galatasaray Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak için çabalayacak.

Galatasaray Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Karagümrük : Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Bertolacci, Lawrence, Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Mbaye Diagne.

İLK MAÇI 2-0 KAZANDI



Cimbom, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızısiyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma berabere sona erdi.

BARIŞ CEZALI



Fatih Karagümrük maçında sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezasından dolayı forma giyemiyor. Barış Alper, deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.



SON 3 MAÇTAN ZAFER



Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarıkırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Galatasaray 3 maçta 12 gol kaydederken sadece 1 gol yedi.

KARAGÜMRÜK'TE İKİ EKSİK



Karagümrük'te Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Shukurov ve kaleci Viviano bugün takımını yalnız bırakacak. Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.