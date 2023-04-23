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    Beşiktaş Ümraniye engelini aşarak taraftarına bayram hediyesi verdi

    Beşiktaş, ligin dibinde yer alan rakibi karşısında 21. dakikada son haftaların formda ismi Redmond’un golüyle öne geçti. 71'de Aboubakar'ın golüyle 3 puana uzanan kara Kartal, haftaya oynayacağı dev maç öncesinde taraftarını mutlu etti.

    Bekle beni Cimbom! 2-0

    Beşiktaş Ümraniye deplasmanında 3 puanı kaptı: 2-0. 14. dakikada Ümraniyespor yüzde 100'lük bir gol pozisyonundanyararlanamadı. Kayode'nin kale önündeki şutunu Mert ayaklarıyla kurtardı. 19'da ise Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.

    GOLÜN ASİSTİ CENK'TEN
    25'te Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Redmond ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1... 63'te Salih kafayla indirdi. Topu önünde bulan Aboubakar müsait pozisyonda olmasına rağmen fileleri havalandıramadı.



    SON 8 MAÇTA 7 GALİBİYET
    65'te Cenk kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 71'de orta sahaya yakın bir noktadan aldığı topla ilerleyen ve rakiplerini çalımlayan Aboubakar düzgün bir vuruşla fileri havalandırdı: 0-2. Beşiktaş, son 8 maçta 7 galibiyet alarak müthiş bir seri yakaladı.



        ÇOK GÜZEL HAREKETLER
        TSYD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukları Ümraniye Stadı'nda ağırladı. TSYD'nin organizasyonunda İstanbul'da yurtta kalan depremzede çocuklar maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi.



        YÜREKLİ OYNAYACAĞIZ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Trabzon deplasmanında hiçbir şey yapmadık. Oyuncularımızın Ümraniye maçındaki performansından memnunum. 2-0 bitti. Gol yemedik. Daha fazla da gol atabilirdik. Favori olan bizdik ve kazandık" dedi. Güneş, "Haftaya derbide G.Saray ile oynayacağız. Derbide yürekli oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



        SON 12 GOLÜN 7'SiNDE iMZASI VAR
        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Nathan Redmond son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın son 5 maçta attığı 12 golün 7'sinde İngiliz yıldızın imzası var. Tecrübeli futbolcu son 5 maçta 4 gol atarken, 3 de asist yaptı. Beşiktaş, İstanbulspor, Fenerahçe, Giresunspor ve Ümraniye maçlarında toplamda 12 gol buldu. Redmond'un ligde 5 gol, 5 asisti var.



            ROSİER 7 MAÇ SONRA
            Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Rosier, 7 maç sonra 11'de kendine yer buldu. Son olarak Antalyaspor maçında 11'de maça çıkan Rosier daha sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girdi.

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            Haberler Spor Beşiktaş Ümraniye engelini aşarak taraftarına bayram hediyesi verdi
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