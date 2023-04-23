Beşiktaş Ümraniye engelini aşarak taraftarına bayram hediyesi verdi

Beşiktaş Ümraniye deplasmanında 3 puanı kaptı: 2-0. 14. dakikada Ümraniyespor yüzde 100'lük bir gol pozisyonundanyararlanamadı. Kayode'nin kale önündeki şutunu Mert ayaklarıyla kurtardı. 19'da ise Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
GOLÜN ASİSTİ CENK'TEN
25'te Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Redmond ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1... 63'te Salih kafayla indirdi. Topu önünde bulan Aboubakar müsait pozisyonda olmasına rağmen fileleri havalandıramadı.
SON 8 MAÇTA 7 GALİBİYET
65'te Cenk kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 71'de orta sahaya yakın bir noktadan aldığı topla ilerleyen ve rakiplerini çalımlayan Aboubakar düzgün bir vuruşla fileri havalandırdı: 0-2. Beşiktaş, son 8 maçta 7 galibiyet alarak müthiş bir seri yakaladı.