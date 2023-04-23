Beşiktaş Ümraniye engelini aşarak taraftarına bayram hediyesi verdi





YÜREKLİ OYNAYACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Trabzon deplasmanında hiçbir şey yapmadık. Oyuncularımızın Ümraniye maçındaki performansından memnunum. 2-0 bitti. Gol yemedik. Daha fazla da gol atabilirdik. Favori olan bizdik ve kazandık" dedi. Güneş, "Haftaya derbide G.Saray ile oynayacağız. Derbide yürekli oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.