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    • Spor
    • 22.04.2023 14:51
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    • 22.04.2023 15:01
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    Serie A'nın yıldızı Galatasaray'a!

    Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Sezon sonunda takımda yine büyük değişikliğe gidecek Cimbom'da birçok oyuncunun ayrılması bekleniyor. Okan Buruk, o isim yerine Serie A'nın yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

    Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
    Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

    Sarı-kırmızılı ekipte özellikle forvet hattı büyük önem taşıyor. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 37 yaşındaki Fransız yıldız kalmak istiyor ama devam edilmesi düşünülmüyor.

    Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

    Mauro Icardi performansıyla dikkat çekiyor ama onun da kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek. Galatasaray, Icardi'nin tapusunu almak için görüşmeler yapıyor. Buna karşılık Paris Saint Germain ile henüz anlaşma sağlanabilmiş değil...
        Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

        DEVLER LİGİ'NDE PARLADI

        Mauro Icardi'nin bonservisini almak için şartları zorlayan Galatasaray alternatifleri de belirlemeye devam ediyor...

        Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

        Eğer Arjantinli yıldız için PSG ile anlaşmaya varılamazsa ünlü teknik direktör Cholo Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone transfer edilecek.
        Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

        Hellas Verona'dan kiralanan ve Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki golcü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 4, Serie A'da ise 19 maçta 3 gol kaydetti.
            Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

            Serie A oyuncularından yüksek verim alan Cimbom, Simeone'yi satın alma bedeliyle kiralamayı planlıyor.
            Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

            10.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

            River altyapısından yetişen Giovanni Simeone, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona ve Napoli formaları giydi.
            Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

            2022 yılında Cagliari'den Verona'ya 10.5 milyon euro'ya transfer oldu. Kiralık olarak farklı takımlara gitti.
                Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

                TAM ASLAN'A GÖRE

                Giovanni Simeone, Napoli'de başarılı bir performans sergilese de İtalyan kulübü oyuncunun bonservisini almayı düşünmüyor.

                Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

                Agresif, rakibini rahatsız eden, sindiren bir oyun stili olan 27 yaşındaki golcü ayrıca hızı ve bitiriciliği ile tanınıyor.
                Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

                Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı.
                    Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

                    Sarı kırmızılıların son olarak ise Giovanni Simeone ile ilgilenmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
                    Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

                    Fotomaç'ın haberine göre futbolcunun transfer durumu ise büyük merak konusu haline geldi.
                    Serie A’nın yıldızı Galatasaray’a!

                    Bu anlamda yıldız isim ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
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