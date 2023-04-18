Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Fırtına ile 2.5 milyon euroluk sözleşme imzaladı.
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- Spor
- 18.04.2023 23:13
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- Son Güncelleme:
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- 18.04.2023 23:13
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzonspor'a geldi!
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Fırtına ile 2.5 milyon euroluk sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Fırtına ile 2.5 milyon euroluk sözleşme imzaladı.
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