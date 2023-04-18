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    • Spor
    • 18.04.2023 23:13
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    • 18.04.2023 23:13
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    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzonspor'a geldi!

    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Fırtına ile 2.5 milyon euroluk sözleşme imzaladı.

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    Haberler Spor Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzonspor'a geldi!
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