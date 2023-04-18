Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı: İmzalar atıldı!

BJELICA NE KADAR KAZANACAK?

Bordo-mavili kulüp, anlaşma kapsamında bu sezonun kalan bölümü için Hırvat çalıştırıcıya 100 bin avro, gelecek iki sezon için de 1 milyon 600 biner avro garanti ücret olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin avro ödeme yapacak.