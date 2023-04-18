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    Kadın Futbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı: Şampiyonluk için mücadele verecekler!

    Turkcell Kadınlar Ligi’nde play-off ve play-out maçlarının heyecanı yaşanacak. Finale kalan iki takım tarafsız bir sahada şampiyonluk için mücadele verecek. İşte sizler için derlediğimiz 18 Nisan tarihli spor haberleri...

    Kadınlar Ligi’nde dev heyecan

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve playout maçlarının takvimi belli oldu. A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, çeyrek finalde mücadele edecek. Deprem sonrası maçlara devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi doğrudan çeyrek finale yükseldi. 25-29 Nisan tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından turu geçen takımlar, 3-7 Mayıs tarihlerinde çeyrek final mücadelelerinde boy gösterecek. Yarı final karşılaşmaları ise 13-20 Mayıs'ta oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek eşleşmeler sonucunda finale kalan 2 ekip, TFF'nin açıklayacağı tarafsız sahada tek maç üzerinden şampiyonluk mücadelesi verecek.

    RİZESPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET
    Spor toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-0 yenerek playoff yarışında kritik bir 3 puan aldı. Konuk takım maçın 2. dakikasında Bolasie ile öne geçti.
    HALİL KIZARDI
    Konuk takım 45'te Amilton'la aradaki farkı 2'ye çıkardı ve bu gol ilk yarının skorunu belirledi. Yeşil-Mavili takımda Halil İbrahim Pehlivan 53. dakikada kırmızı kart gördü ve Rizespor'u 10 kişi bıraktı. Kalan bölümü bir kişi oynayan Rizespor kalesini korudu ve mücadeleyi 2-0 kazandı. Rizespor bu galibiyetle puanını 60'a çıkarırken, ev sahibi Bolu ise 47 puanda kaldı. Günün diğer maçında G.Birliği, Altay'la 0-0 berabere kaldı.



    HALTERDE 3 MADALYA DAHA
    Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular dün 3 madalya elde etti. Erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 141 kiloluk derecesiyle gümüş, toplam 301 kiloyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Kaan, silkmede ise 160 kiloyla dördüncü sırada yer aldı. Bu sıkletteki diğer milli sporcu Ferdi Hardal da silkmede 166 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde ederken, koparmada 135, toplamda 301 kiloluk dereceleriyle dördüncü oldu. Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü günü sonunda madalya sayısı; 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7'ye ulaştı.



        CİMBOM SANCHEZ'İN PEŞİNDE
        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kariyerine Ligue 1 ekibi Marsilya'da devam eden Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez ile ilgilendiği iddia edildi. Kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fransa'dan Foot Mercato'da, 'Alexis Sanchez bir kulübe ciddi şekilde yaklaşıyor' başlığıyla verilen haberde, Cimbom'un tecrübeli yıldıza yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Marsilya'dan yıllık 3 milyon euro kazanan Sanchez, bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 37 karşılaşmada 16 kez gol sevinci yaşarken 2 asist yaptı.

        LİDER ALANYA'DA SAHNEDE
        Süper Lig'in lideri Galatasaray, 30. hafta maçında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Okan Buruk ve öğrencileri, ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı rakibini yenerek puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkarmayı hedefliyor. 32 puana sahip olan Akdeniz ekibi ise ligde averajla 11. sırada yer alıyor.



        KULÜPLER İSTEDİ YABANCI SINIRI KALKIYOR
        Süper Lig'de gelecek sezon yabancı sınırı ortadan kalkacak. Süper Lig kulüplerinin çoğunluğunun da isteğiyle gelecek sezondan itibaren yabancı sınırı olmayacak. Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde bu kararını açıklaması bekleniyor. Yeni kurala göre, takımlar sahada 11 yabancı ile mücadele edebilecek. Bilindiği gibi şu anda kulüpler ilk 11'e 3 yerli oyuncu yazmak zorunda. Ayrıca gelecek sezon kadroda 14 yabancı olabilecek. Takımlar, 14 yabancıdan fazla futbolcu oynatmak istiyorsa Federasyon'a ekstra bir ücret ödeyecek.

        U21 KURALI AYNEN DEVAM
        Ayrıca yabancı U21 futbolcu oynatma kriteri de değişmeyecek. Kulüpleriniz 14 yabancı dışında ekstradan U21 oyuncusu da oynatabilecek.



            KANITLAMAYAN NAMUSSUZDUR
            Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın devre arasında sarı-lacivertli yöneticiler sahaya girerek hakeme tepki göstermişti. Yaşanan olaylarda yönetici Ahmet Ketenci'nin hakem Atilla Karaoğlan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak tehdit ettiği iddia edilmişti. G.Saray Başkanvekili Erden Timur, "Yöneticilerimizle konuştum. Fenerbahçeli yöneticilerin, devre arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddialarını bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim" ifadelerini kullandı.

            HAKEMİ TEHDİT ETMEDİM
            Bu açıklamalara Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci çok sert cevap verdi. Ketenci, "Hakemi tehdit ettiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın adını kullandığımız yönündeki iddialar külliyen yalan! O iddiaları açıklamayan kanıtlamayan namussuzdur" diye konuştu.



            ZAJC BAŞAKŞEHİR'E KARŞI YOK
            Ankaragücü maçında forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giymeyeceği öğrenildi. Onun yerine Ankaragücü maçında oyuna sonradan dahil olan Miguel Crespo'nun oynaması bekleniyor. Portekizli yıldız, Ankaragücü maçında galibiyet golüne imza atmıştı.



            FENERBAHÇE'YE DURMAK YASAK
            Fenerbahçe, Başakşehir ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Sarı-Lacivertliler bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.


                FENERBAHÇE'DE ALTAY DEPREMİ
                Şampiyonluk yarışında çok kritik haftalara giren Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi yaşanıyor. Altay belindeki ağların nedeniyle sezon başından bu yana birçok maçta iğneyle forma giymiş ancak son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında kadroda yer almamıştı. Dün Ameliyat edilen milli kaleci ile ilgili yapılan açıklamada "Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Genç eldivenin sezonun kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.


                GALATASARAY'IN ESKİ ANTRENÖRLERİ COŞTU
                Daha önce Galatasaray'da görev yapan antrenörlerden Albert Riera'nın çalıştırdığı Ljubljana, Slovenya'da şampiyonluğa ulaştı. Sacha İlic'in yönetimindeki CSKA Sofia, Bulgaristan Ligi'nde şampiyonluğun favorisi durumunda. Romanya'da Hagi'nin takımı Constanta 1. Lig'de liderliğini sürdürken, Fransa'da ise Igor Tudor, Marsilya ile lider PSG'nin takibinde.


                LİDERİN MAÇI BİTİGEN'İN
                BUGÜN
                20.30 Karagümrük-Ümraniye: Ali Şansalan 20.30 Alanya-G.Saray: Abdulkadir Bitigen
                YARIN
                17.00 Kayseri-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek 17.00 İstanbulspor-Antalya: Yiğit Arslan 20.30 Konya-Adana Demir: Sarper Saka 20.30 Başakşehir-F.Bahçe: Suat Arslanboğa
                20 NİSAN PERŞEMBE
                17.00 A.Gücü-Giresun: H.Umut Meler 20.30 Sivas-Trabzonspor: Bahattin Şimşek


                SÜLEYMAN ATLI FİNALE ÇIKTI
                Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, yarı finalde Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 13-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi, bugün Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade ile altın madalya mücadelesi verecek. Final karşılaşması TSİ 19.00'da başlayacak.

                MİAMİ HEAT 1-0 ÖNE GEÇTİ
                NBA play-off'ları ilk turunda Milwaukee'yi 130-117 yenen Miami, seride 1-0 öne geçti. Heat'i galibiyete, 35 sayı, 11 asist, 5 r-i bauntla "double double" yapan Butler taşıdı. Adebayo da 18 sayıyla oynadı.

                Bir kamyon oyuncak!
                Rally Bodrum, yoğun ilgi ile sona erdi. Şampiyonada depremzede çocuklar için bir kamyon oyuncak toplandı. Genel klasman birincisi Ümit Can Özdemir- Batuhan Memişyazıcı oldu.

                EFES'TEN 16 SAYI FARK
                Türkiye Sigorta Basketbol Lig'nin 25. haftasının kapanışında Anadolu Efes konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 104-88 mağlup etti. Efes'te Micic 22 sayı ile yıldızlaşırken, Beaubois da 16 sayı ile galibiyete katkı yaptı.


                LİVERPOOL LEEDS'E PATLADI
                Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Leeds United'la karşılaşan Liverpool raribini 6-1 yenerek 4 maç sonra kazandı. Liverpool'un gollerini Gakpo, Salah(2), Jota (2) ve Nunez attı.

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                Haberler Spor Kadın Futbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı: Şampiyonluk için mücadele verecekler!
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