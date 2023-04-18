Kadın Futbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı: Şampiyonluk için mücadele verecekler!





KULÜPLER İSTEDİ YABANCI SINIRI KALKIYOR

Süper Lig'de gelecek sezon yabancı sınırı ortadan kalkacak. Süper Lig kulüplerinin çoğunluğunun da isteğiyle gelecek sezondan itibaren yabancı sınırı olmayacak. Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde bu kararını açıklaması bekleniyor. Yeni kurala göre, takımlar sahada 11 yabancı ile mücadele edebilecek. Bilindiği gibi şu anda kulüpler ilk 11'e 3 yerli oyuncu yazmak zorunda. Ayrıca gelecek sezon kadroda 14 yabancı olabilecek. Takımlar, 14 yabancıdan fazla futbolcu oynatmak istiyorsa Federasyon'a ekstra bir ücret ödeyecek.

U21 KURALI AYNEN DEVAM

Ayrıca yabancı U21 futbolcu oynatma kriteri de değişmeyecek. Kulüpleriniz 14 yabancı dışında ekstradan U21 oyuncusu da oynatabilecek.