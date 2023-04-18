Kadın Futbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı: Şampiyonluk için mücadele verecekler!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve playout maçlarının takvimi belli oldu. A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, çeyrek finalde mücadele edecek. Deprem sonrası maçlara devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi doğrudan çeyrek finale yükseldi. 25-29 Nisan tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından turu geçen takımlar, 3-7 Mayıs tarihlerinde çeyrek final mücadelelerinde boy gösterecek. Yarı final karşılaşmaları ise 13-20 Mayıs'ta oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek eşleşmeler sonucunda finale kalan 2 ekip, TFF'nin açıklayacağı tarafsız sahada tek maç üzerinden şampiyonluk mücadelesi verecek.
RİZESPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET
Spor toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-0 yenerek playoff yarışında kritik bir 3 puan aldı. Konuk takım maçın 2. dakikasında Bolasie ile öne geçti.
HALİL KIZARDI
Konuk takım 45'te Amilton'la aradaki farkı 2'ye çıkardı ve bu gol ilk yarının skorunu belirledi. Yeşil-Mavili takımda Halil İbrahim Pehlivan 53. dakikada kırmızı kart gördü ve Rizespor'u 10 kişi bıraktı. Kalan bölümü bir kişi oynayan Rizespor kalesini korudu ve mücadeleyi 2-0 kazandı. Rizespor bu galibiyetle puanını 60'a çıkarırken, ev sahibi Bolu ise 47 puanda kaldı. Günün diğer maçında G.Birliği, Altay'la 0-0 berabere kaldı.
HALTERDE 3 MADALYA DAHA
Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular dün 3 madalya elde etti. Erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 141 kiloluk derecesiyle gümüş, toplam 301 kiloyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Kaan, silkmede ise 160 kiloyla dördüncü sırada yer aldı. Bu sıkletteki diğer milli sporcu Ferdi Hardal da silkmede 166 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde ederken, koparmada 135, toplamda 301 kiloluk dereceleriyle dördüncü oldu. Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü günü sonunda madalya sayısı; 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7'ye ulaştı.