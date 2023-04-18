Alanyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maça az bir süre kala maçın 11'leri ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor. İşte Alanyaspor - GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Fer, Doumbia, Efecan, Lusamba, Cavaleiro,Hassan.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
5 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ise Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Sarı-kırmızılı ekip, saat 20.30'da Alanyaspor'a konuk olacak ve sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın da rövanşını almaya çalışacak. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu maçta Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekmişti. Galatasaray 2-0 öne geçse de eksik kalmasının da etkisiyle sahadan 1 puanla ayrılmaktan kurtulamamıştı.