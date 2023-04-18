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    • Spor
    • 18.04.2023 19:58
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    • 18.04.2023 20:00
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    Alanyaspor- Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor - GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!

    Süper Lig'ni 30. haftasında Alanyapor ile Galatasaray bu akşam mücadele edecek. Maça az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Peki Alanyaspor- Galatasaray canlı maç nasıl izlenir? İşte Alanyaspor - GS maçı canlı izleme seçeneceği: Bedava kesintisiz şifresiz canlı anlatım izle! CANLI YAYIN HD İZLE!

    ALANYASPOR- GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE!

    Alanyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maça az bir süre kala maçın 11'leri ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor. İşte Alanyaspor - GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!

    ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ

    ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Fer, Doumbia, Efecan, Lusamba, Cavaleiro,Hassan.

    GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

    5 FUTBOLCU SINIRDA

    Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ise Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

    Sarı-kırmızılı ekip, saat 20.30'da Alanyaspor'a konuk olacak ve sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın da rövanşını almaya çalışacak. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu maçta Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekmişti. Galatasaray 2-0 öne geçse de eksik kalmasının da etkisiyle sahadan 1 puanla ayrılmaktan kurtulamamıştı.

        GALATASARAY'DA ÇIKIŞA GİDEN YOL

        Yaşanan puan kaybına karşılık bu karşılaşma Galatasaray için tam anlamında bir milat oldu. Sarı-kırmızılı takım, o puan kaybının ardından çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alarak muazzam bir çıkış yakaladı. O dönem lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine kadar düşen Cimbom, Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık galibiyet seriyle liderliği almasının yanı sıra Fenerbahçe'yi de geride bırakmayı başardı. Rövanşı isteyen sarı-kırmızılılar, Alanya karşısında kazanıp 6 farkı daha da açmaya çalışacak.

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Cimbom iç sahada da ligin en çok kazanan takımı durumunda....

        BURUK'UN EN BÜYÜK KOZU...

        Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularını Alanyaspor maçına son derece özenli bir şekilde hazırladı. Süper Lig'in son haftalarına girilirken puan kaybı istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Alanya deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanın ardından oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Her şey bizim elimizde. Bu dönemde hataya yer yok. Sahaya çıkalım ve kazanalım" dedi

        Kayseri karşısında 3 gol, 1 asistle oynayan ve büyük sükse yapan Mauro İcardi, Alanyaspor karşısında da Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.
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        Haberler Spor Alanyaspor- Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor - GS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!
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