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    • 17.04.2023 16:46
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    • 17.04.2023 16:48
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    Pancu'nun eldivenleri Beşiktaş Müzesi'nde!

    Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu'nun 17 Nisan 2005 tarihinde siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe deplasmanında 4-3 kazandığı maçta giydiği eldivenler, Beşiktaş Müzesi'ne getirildi.

    takvim.com.tr
    Pancu’nun eldivenleri Beşiktaş Müzesi’nde!
    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Daniel Pancu tarafından depremzedelere yardım amaçlı satışa çıkarılan ve Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından satın alınan eldivenler, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmek üzere müze danışmanı Zulal Gök'e teslim edildi.

    Eldivenleri teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, şunları kaydetti:

    "Sevgili Daniel Pancu, depremzedelere yardım etmek için bu eldivenleri açık artırmaya çıkarmıştı. Pancu'ya böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Bu eldivenler bizim için paha biçilemez bir anı. Eldivenleri depremzedeler hayrına bir hayır kurumuna bağışlanmak üzere satın aldık, ait olduğu yere emanet ediyoruz."
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    Haberler Spor Pancu'nun eldivenleri Beşiktaş Müzesi'nde!
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