Trabzonspor Nenad Bjelica ile prensipte anlaştı!

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından başkan değişikliğine giden ve Abdullah Avcı ile de yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı.

Tecrübeli teknik adam, resmi görüşmelere başlanmak üzere Türkiye'ye davet edildi.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Daha önce Fenerbahçe'nin de görüşmeler yürüttüğü ve anlaşma aşamasına geldiği Nenad Bjelica'nın imzası son anda atılmamıştı. Bjelica ile defalarca görüşen ve söz kesen Fenerbahçe, deneyimli isimle temasları birden kesmişti. Bunun üzerine 51 yaşındaki teknik adam, Osijek'in başına geçmişti.

DINAMO ZAGREB İLE 3 KUPASI VAR

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile bir görüşme daha yapıp işi noktalayacak. Özellikle Dinamo Zagreb'de gösterdiği performansla dikkat çeken Bjelica, Hırvat ekibiyle 3 kupa kazanma başarısı göstermişti.