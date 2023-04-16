Jorge Jesus Fenerbahçe'deki geleceği hakkında kritik açıklamalar: Başkan yoksa ben de yokum

Maç sonu Jorge Jesus'tan önemli açıklamalar geldi. İlk olarak maçı değerlendiren Jesus, "F.Bahçe pes etmeyen bir takım. F.Bahçe savaşan bir takım. Fenerbahçe karakterli bir takım. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı" dedi. Taraftarın oyuncularına tepkisini de dile getiren Jesus, "İrfan oyuna girerken taraftarlar ona pek fazla sevgi gösterisinde bulunmadılar. Anlamıyorum aslında. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde bir taraftar grubu neden oyuncularını protesto eder, neden yuhalar"diye konuştu.
SON GÜN KARAR VERİYORUM
Jesus Valencia ile ilgili de "Bu kadar zor ligde 25 gol atmış Valencia nasıl bir pozisyon kaçırdığında ıslıklanıyor anlayamıyorum." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Jesus, "Başkanımız beni davet etti, bu sene sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sene için konuşmak istedi benimle. Ben sezon bittiğinde son gün karar veriyorum. Daha önce de hep bu şekilde oldu. Başkanımız kalırsa benim için senaryo farklı olur ama başkanımız kalmazsa seneye ben burada olmam." dedi