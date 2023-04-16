Jorge Jesus Fenerbahçe'deki geleceği hakkında kritik açıklamalar: Başkan yoksa ben de yokum





SON GÜN KARAR VERİYORUM

Jesus Valencia ile ilgili de "Bu kadar zor ligde 25 gol atmış Valencia nasıl bir pozisyon kaçırdığında ıslıklanıyor anlayamıyorum." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Jesus, "Başkanımız beni davet etti, bu sene sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sene için konuşmak istedi benimle. Ben sezon bittiğinde son gün karar veriyorum. Daha önce de hep bu şekilde oldu. Başkanımız kalırsa benim için senaryo farklı olur ama başkanımız kalmazsa seneye ben burada olmam." dedi

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