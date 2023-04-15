Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzonspor'u ziyaret etti

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. Karaismailoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Doğan, Karaismailoğlu'na ziyaret anısına adına özel hazırlanan Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kulübümüzü ziyaret etti.

Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerimiz tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç eşlik etti.

Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından Bakan Karaismailoğlu'na isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Bakan Karaismailoğlu ise Başkanımız Doğan'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederek başarılar diledi."