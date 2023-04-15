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    • Spor
    • 15.04.2023 14:46
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    • 15.04.2023 14:50
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    Ermenistan'da skandal! Bayrak yaktılar

    Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde Azerbaycan bayrağı yakıldı. Bunun üzerine Azerbaycan, sporcuların müsabakalara katılımının mümkün olmadığını ve ülkeye geri çağrıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Ermenistan’da skandal! Bayrak yaktılar

    Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandala imza atıldı. Açılış töreninde, Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan'a geldiğinde salonda ıslıklar yükseldi.

    AZERBAYCAN BAYRAĞI YAKILDI

    Ardından bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı. Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı ve bayrak göstericiden alındı.

    AZERBAYCAN'DAN KINAMA

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan bayrağının yakılması şiddetle kınandı ve olayı gerçekleştiren kişinin derhal cezai müeyyideye tabi tutulması istendi.

    Aynı zamanda Azerbaycan Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi konuyla ilgili açıklama yaparak Ermenistan'daki ırkçılık ve Azerbaycan düşmanlığının açık örneği olduğu, aynı zamanda halklar arasında barışı ve karşılıklı anlayışı teşvik eden sporun amaç ve ilkeleriyle tamamen çeliştiği ifade edildi.

    SPORCULAR GERİ ÇAĞRILDI

    Olay sonrasında Azerbaycanlı sporcuların müsabakalara katılımın mümkün olmadığı ve ülkeye geri çağrıldığı açıklandı.

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