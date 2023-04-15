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    Galatasaray'dan Kayserispor'a gol yağmuru: 6-0

    Cimbom, Icardi ile perdeyi açtı, Rashica rahatlattı. Arjantinli yıldız, iki gol daha bulup hat-trick yaptı. Kerem frikikten müthiş yazdı. Zaniolo bazukayı yolladı. Aslan gol şov yaptı.

    Fener’e selam 6-0 yola devam

    Süper lig lideri Galatasaray, Kayserispor'u bol golle mağlup ederek, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'ye gözdağı verdi.

    18'de Kerem'in harika pasında savunma arkasına sarkan Icardi, Kolovetsios'u geçip ağları sarstı: 1-0. 24'te Icardi'nin pasında Rashica, düzgün vurdu: 2-0. 39'da Kerem, ceza sahasında Thiam'ın faulüyle yerde kalınca penaltı verildi.

    Icardi topu 42'de ağlara yolladı: 3-0. 45+6'da Hosseini'nin tekmesi Torreira'nın yüzüne geldi ve VAR'ın uyarısıyla bir penaltı daha verildi.

        45+12'de Icardi'nin vuruşunu kaleci Bilal kurtardı fakat Icardi topu tamamladı: 4-0.

        KEREM'DEN NEFİS BİR VURUŞ
        49'da Icardi'nin vuruşunda, top arka direğin dibinden auta gitti. 59'da Galatasaray 5. golü buldu. Ceza yayının yarım metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı barajın üstünden ağlara gönderdi: 5-0. 71'de Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza yayı içinde buluşan Zaniolo, sol ayağıyla çıkardığı sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 6-0.


        ARKAMIZA BAKMAYACAĞIZ
        Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu keyifliydi. Tecrübeli hoca, "Kendi oyunumuzu oynadık. 11'e 11 iken daha iyiydik. Rakip eksik kalmadan önce daha iyiydik. Baskıları, geçişleri iyi yaptık. Çalıştıklarımızı sahaya iyi şekilde yansıttık. Taraftarımız da muhteşem bir gece yaşattı, bizi arkadan ittiler. Net goller bulduk. Kayseri gibi ligin güçlü takımlarından birini 6-0 geçtik.

        Oyuncularımı kutluyorum. Salı günkü maça hazırlanacağız. Oynayan oynamayan herkes galibiyeti beraber kutladı. Ana hedefimiz şampiyonluk kazanmak" dedi.



            GOLÜNÜ ATTI ANNESİNE KOŞTU
            Oyuna 65'te Rashica'nın yerine giren Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Nef Stadyumu'nda çıktığı 3. maçında da fileleri sarsmayı başardı. İtalyan yıldız, Şubat 2021'de Mostafa Mohamed'in gerçekleştirdiği başarıyı tekrar etti. 23 yaşındaki futbolcu gol sonrası annesine sarıldı.



            MİLOT RASHİCA SİFTAH YAPTI
            Aslan'da son haftaların formda ismi Milot Rashica, Kayserispor maçında da ağları havalandırmayı başardı. Rashica, Kayseri maçıyla birlikte iç sahadaki ilk golünü attı. Kosovalı yıldız, bu sezon toplamda ise 4 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.



            ICARDI REKORLARI PARÇALADI
            Cimbom'da Mauro Icardi kasırgası sürüyor. Kayseri maçında hat-trick yapan Arjantinli, 3 rekor birden kırdı. 30'luk forvet, 2019-20'den beri ligde Falcao'nun ulaştığı 10 gol barajını geçen ilk G.Saraylı yabancı futbolcu oldu.

                Bu sezon 5 lig maçında hem gol hem asist yapan Icardi, 2016-17'de Inter'de 4 kez yaptığı bu rekoru da kırdı. Tangocu, Belhanda'nın Ocak 2021'de G.Birliği maçının ilk yarısındaki hattrick'i tekrarladı.

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                Haberler Spor Galatasaray'dan Kayserispor'a gol yağmuru: 6-0
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