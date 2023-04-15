Galatasaray'dan Kayserispor'a gol yağmuru: 6-0

KEREM'DEN NEFİS BİR VURUŞ

49'da Icardi'nin vuruşunda, top arka direğin dibinden auta gitti. 59'da Galatasaray 5. golü buldu. Ceza yayının yarım metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı barajın üstünden ağlara gönderdi: 5-0. 71'de Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza yayı içinde buluşan Zaniolo, sol ayağıyla çıkardığı sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 6-0.



ARKAMIZA BAKMAYACAĞIZ

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu keyifliydi. Tecrübeli hoca, "Kendi oyunumuzu oynadık. 11'e 11 iken daha iyiydik. Rakip eksik kalmadan önce daha iyiydik. Baskıları, geçişleri iyi yaptık. Çalıştıklarımızı sahaya iyi şekilde yansıttık. Taraftarımız da muhteşem bir gece yaşattı, bizi arkadan ittiler. Net goller bulduk. Kayseri gibi ligin güçlü takımlarından birini 6-0 geçtik.