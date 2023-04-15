Adana Demirspor Kasımpaşa'yı 5 golle geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla Mavi Şimşekler oldu.
Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 18 ile 21'de David Akintola, 27'de Yusuf Sarı, 80'de Ndiaye ve 90. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor 51 puanla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 32 puanla 12. sırada kaldı.
Mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla Mavi Şimşekler oldu.
Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 18 ile 21'de David Akintola, 27'de Yusuf Sarı, 80'de Ndiaye ve 90. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor 51 puanla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 32 puanla 12. sırada kaldı.