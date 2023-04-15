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    • Spor
    • 15.04.2023 18:05
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    • 15.04.2023 18:05
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    Adana Demirspor Kasımpaşa'yı 5 golle geçti!

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla Mavi Şimşekler oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 18 ile 21'de David Akintola, 27'de Yusuf Sarı, 80'de Ndiaye ve 90. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.

    takvim.com.tr
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    Batı da umudu kesti
    Haberler Spor Adana Demirspor Kasımpaşa'yı 5 golle geçti!
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