Galatasaray’dan Kayseri’ye farklı tarife! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan başladı. Lider Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar rakip ağlara tam yarım düzine gol bıraktı ve 6-0'lık skorla 3 puanı aldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Icardi (3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo'dan geldi.
Kayserispor'da Hosseini ilk yarının son dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo yedeğe çekildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Yukatel Kayserispor maçında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica'ya formayı verdi.