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    • 14.04.2023 19:28
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    • 14.04.2023 22:44
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    Galatasaray'dan Kayseri'ye farklı tarife! MAÇ ÖZETİ

    Süper Lig'in 29. haftasında heyecan başladı. Lider Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar rakip ağlara tam yarım düzine gol bıraktı ve 6-0'lık skorla 3 puanı aldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Icardi (3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo'dan geldi. Kayserispor'da Hosseini ilk yarının son dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan Kayseri’ye farklı tarife! MAÇ ÖZETİ

    Süper Lig'in 29. haftasında heyecan başladı. Lider Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

    Sarı kırmızılılar rakip ağlara tam yarım düzine gol bıraktı ve 6-0'lık skorla 3 puanı aldı.



    Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Icardi (3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo'dan geldi.

    Kayserispor'da Hosseini ilk yarının son dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK!
    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.



    Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo yedeğe çekildi.

    Teknik direktör Okan Buruk, Yukatel Kayserispor maçında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica'ya formayı verdi.



        Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

        Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.



        SAKATLIĞI GEÇEN ABDÜLKERİM BARDAKCI İLK 11'DE
        Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.

        Medipol Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle arka adalesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı, tedavisinin tamamlanmasıyla Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'deki yerini aldı.

        Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.



        DRİES MERTENS BİR YIL DAHA GALATASARAY'DA
        Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

        Galatasaray Kulübü, sezon başında transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        Sarı-kırmızılı forma altında 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray'da top koşturacak.

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        Emlak Konut
        Haberler Spor Galatasaray'dan Kayseri'ye farklı tarife! MAÇ ÖZETİ
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