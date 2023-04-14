Vakıfbank tarih yazdı finale çıktı!





SİZE KUPA YAKIŞIR

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4'lü final heyecanı bugün başlıyor. Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek final-four'un ilk maçında Fenerbahçe Alagöz saat 16.00'da Beretta Famila ile karşılaşacak.



Saat 19.00'da ise bir başka temsilcimiz ÇBK Yenişehir USK Prag ile mücadele edecek. İki ekibimiz de rakiplerini yendiği taktirde finalde karşılaşacak. Fenerbahçe Alagöz, normal sezonda A Grubu'nu 12 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamladı. Temsilcimiz çeyrek finalde Sopron'u eledi. ÇBK Yenişehir ise grubunda 14 maçta 10 galibiyet aldı. Çeyrek finalde Fransız ekibi Bourges'i saf dışı bıraktı.

Ç. RİZESPOR SON NEFESTE

TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında Çaykur Rizespor evinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Sakaryaspor, Dimitrov'un 52. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 55'te Mary skora eşitliği getirdi. Karşılaşmada son sözü seylöyen Çaykur Rizespor'dan Yannick Bolasie oldu. Bolasie, 90+10'daki penaltı golüyle takımına 3 puanı kazandırdı.

ANTALYASPOR-ALANYASPOR

SÜPER Lig'in 29. haftasında Antalyaspor sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Akdeniz derbisi öncesi Antalya'nın 29, Alanya'nın ise 32 puanı bulunuyor.



EYÜP'TE AYBABA SESLERİ

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Eyüpspor, bu gelişme sonrası deneyimli hoca Samet Aybaba ile görüşmelere başladı.



MANE'YE HAKARET ETMİŞ!

Bayern Münih, Devler Ligi çeyrek finalinde M. City'ye 3-0 kaybetmişti. Soyunma odasında Mane'nin, Sane'ye yumruk attığı ortaya çıkmış, Mane kadro dışı bırakılmıştı. Sane'nin, Mane'ye küfür ettiği öğrenildi.

SEVILLA'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United, Sevilla'yı ağırladı. İngiliz ekibi ilk yarıyı 14 ve 21'de Sabitzer'in golleriyle 2-0 önde kapattı. 84'te Navas'ın ortası Malacia'ya çarpıp ağlara gitti: 2-1. 90+2'de ise gelen ortaya ters kafa vuran Maguire kendi ağlarını sarstı: 2-2. Gecenin ilk maçında Feyenoord, Roma'yı 53'te Mats Wieffer'in golüyle 1-0 yendi.



MELER YÖNETTİ JUVENTUS KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Juventus ile Sporting Lizbon karşılaştı. İtalyan devi rakibini 73'te Federico Gatti'nin golüyle 1-0 devirdi. Diğer maçta Leverkusen ile Union Saint- Gilloise 1-1 berabere kaldı. Belçika ekibi 51'de Victor Okoh Boniface ile öne geçti. 82'de Florian Wirtz müthiş bir golle skoru ilan etti. Rövanş maçları 20 Nisan'da olacak.



KONFERANS LİGİ'NDE FİORENTİNA RÜZGARI

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'u eleyen Fiorentina, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lech Poznan'ı 4-1 yenerek dağıttı. Başakşeir'i kupa dışına iten Gent ise evinde West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Anderlecht, AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek avantajlı bir sonuç elde etti. Kupanın gizli favorilerinden Nice ise deplasmanda Basel ile 2-2 berabere kaldı. Rövanşlar 20 Nisan'da oynanacak.



LİDERİN KONUĞU KAYSERİSPOR

SPOR Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bugün sahasında Yukatel Kayserispor'u yenmek istiyor. Nef Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, en yakın

takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Cimbom'da sakatlık süreci geride kalan ve iki gündür takımla çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın 11'de yer alması bekleniyor. Evinde oynadığı son 9 lig maçını kazanan Galatasaray, iç sahadaki son 12 lig maçında yenilmedi.



CİMBOM'DA SARI ALARM

Kayseri maçı öncesinde G.Saray'da 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, kart görürse 30. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



KULÜPLER HAZIR SON KARAR PIRLO'NUN

Trabzonspor'da teknik direktör konusunun çözüme kavuşması için geri sayıma geçildi. Yönetim, görüştüğü birçok isimden istediği sonucu alamazken Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı. Fırtına, İtalyan teknik adama teklifi yaptı ve beklemeye geçti.

HURMA'DAN KOLAYLIK

Bu sezonda kalan süre ve gelecek sezonu içeren sözleşme teklifini düşünmek için izin isteyen Pirlo'nun, kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor kulübü yetkililerine İtalyan çalıştıcıyı ikna etmeleri durumunda engel çıkarmayacaklarını iletti. Bu arada Pirlo'dan gelecek cevap yol haritasını da belirleyecek. Trabzonsporlu yetkililer, Slaven Bilic ve Vincenzo Montella başta olmak üzere alternatif isimleri de gündeminde tutmayı sürdürüyor.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, hafta sonu oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Kurul, dev maçta stada konuk takım Beşiktaş'ın taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.



FIRTINA'YA DERBİ ÖNCESİ ÇİFTE ŞOK

SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'a 16 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak tespit edildi. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. Her iki futbolcu da Beşiktaş karşılaşmasında sahadaki yerini almayacak.