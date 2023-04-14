Kartal ara vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Atletico Madrid maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.
Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları antrenman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı dev maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
DEV MAÇIN HAKEMİ BAYARSLAN
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Akyazi'da oynanacak kritik derbiyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
2016 YILINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Derbiye atanan Volkan Bayarslan, dev maçta kariyeri adına bir ilki yaşayacak. 2016 yılında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilave yardımcı hakemlik yaparken darp edilen Bayarslan kariyerinde ilk kez Trabzon'da oynanan bir Trabzonspor lig maçında orta hakem olarak görev almış olacak.
ÇEBİ'YE CEZA
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 10 Nisan'da yaptığı açıklamalar nedeniyle 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 TL para cezası verdi.
Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları antrenman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı dev maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
DEV MAÇIN HAKEMİ BAYARSLAN
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Akyazi'da oynanacak kritik derbiyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
2016 YILINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Derbiye atanan Volkan Bayarslan, dev maçta kariyeri adına bir ilki yaşayacak. 2016 yılında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilave yardımcı hakemlik yaparken darp edilen Bayarslan kariyerinde ilk kez Trabzon'da oynanan bir Trabzonspor lig maçında orta hakem olarak görev almış olacak.
ÇEBİ'YE CEZA
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 10 Nisan'da yaptığı açıklamalar nedeniyle 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 TL para cezası verdi.